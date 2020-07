El mercado mundial de PC se recupera: Canalys

El mercado mundial de PC disfrutó de una recuperación estelar en el segundo trimestre de 2020, ya que los problemas de suministro disminuyeron para satisfacer la enorme demanda acumulada de los primeros tres meses del año. Los envíos totales de computadoras de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo alcanzaron los 72,9 millones de unidades, un 9% más que hace un año. Esto ha compensado con creces la caída en el primer trimestre de 2020, ya que los envíos totales para el primer semestre de 2020 aumentaron un 1% durante el primer semestre de 2019. El repunte fue impulsado por los cuadernos, que se han vuelto de vital importancia para las empresas, los estudiantes y los consumidores a medida que se adaptan a las nuevas realidades laborales y de la vida causadas por la pandemia de coronavirus. Los envíos de portátiles y estaciones de trabajo móviles crecieron un 24% interanual, mientras que los envíos de computadoras de escritorio y estaciones de trabajo de escritorio cayeron un 26%.

Después de perder terreno en el primer trimestre, HP recuperó la participación, desbancando a Lenovo para convertirse en el proveedor de mejor desempeño, ya que envió un récord de 18.1 millones de PC clientes. El proveedor con sede en EE. UU. Creció un 18% durante el segundo trimestre de 2019, con excelentes resultados en EE. UU. Y EMEA. Lenovo cayó al segundo lugar, con 17,4 millones de unidades y un crecimiento del 7%, mientras que Dell ganó impulso de un resistente Q1 para crecer un 3% para envíos de 12,0 millones de unidades. Apple y Acer completaron los cinco primeros, creciendo 13% y 21% respectivamente.

Envíos mundiales de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y estaciones de trabajo (participación de mercado y crecimiento anual)

Canalys PC Market Pulse Q2 2020

Vendor (company) Q2 2020 shipments Q2 2020 market share Q2 2019 shipments Q2 2019 market share Annual growth HP 18,082 24.80% 15,386 23.00% 17.50% Lenovo 17,411 23.90% 16,271 24.30% 7.00% Dell 12,011 16.50% 11,615 17.40% 3.40% Apple 5,351 7.30% 4,729 7.10% 13.10% Acer 4,991 6.80% 4,125 6.20% 21.00% Others 15,076 20.70% 14,771 22.10% 2.10% Total 72,922 100.00% 66,897 100.00% 9.00%

Note: Unit shipments in thousands. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), July 2020

“Las computadoras portátiles han sacado el mercado de PC de la depresión sin ayuda”, dijo Rushabh Doshi, Director de Investigación de Canalys. “Han sido cruciales para garantizar que los sectores de servicios, gobierno y educación puedan continuar funcionando frente a una interrupción e incertidumbre sin precedentes. Los vendedores y el canal hicieron los cambios necesarios para aumentar la producción y entrega de portátiles al más alto nivel en años “. Canalys espera que la importancia de los portátiles crezca a medida que el ecosistema de PC realiza inversiones en la categoría. “La extraordinaria demanda ha impulsado cambios en la estrategia en toda la industria. Chrome OS y AMD están incursionando en el sector comercial, mientras que las MacBooks de Apple ahora se ejecutan en chips ARM ”, agregó Doshi. “Después de años de innovación centrada en teléfonos inteligentes, los desarrolladores de aplicaciones también están centrando su atención en la PC, donde la productividad y el rendimiento tienen prioridad”.

“Desde una perspectiva regional, América del Norte y EMEA crecieron más en el segundo trimestre, con envíos de hasta 11% y 25% respectivamente”, dijo Ishan Dutt, analista de Canalys. “Estos mercados estaban bien equipados para manejar grandes transiciones hacia el trabajo y el aprendizaje a distancia, y verán que estas tendencias se extiendan más allá del final de la pandemia de COVID-19. Además, la reducción de las restricciones de cierre condujo a un aumento en el empleo y la actividad comercial en el segundo trimestre. El alcance del repunte del mercado de PC en el segundo trimestre en estas regiones significa que los envíos en el primer semestre de 2020 fueron más altos que en el mismo punto del año pasado. Por el contrario, América Latina, que ha sufrido un empeoramiento de la situación, vio caer los envíos un 13% interanual. La recuperación del mercado de PC en la región se retrasará a medida que las empresas y los consumidores sensibles a los precios prioricen otros gastos durante la recesión económica. La fabricación y distribución local también enfrentan interrupciones prolongadas a medida que aumentan las medidas de bloqueo. En Asia Pacífico, el aumento de envíos del segundo trimestre no fue lo suficientemente grande como para contrarrestar el déficit en el primer trimestre. Las barreras más grandes para implementar el trabajo y el aprendizaje desde el hogar, y la cultura móvil primero en partes de la región significaron que la demanda de computadoras portátiles no vio un gran aumento en el crecimiento ”