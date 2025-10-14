El Futuro de la IA en la Ciberseguridad. En su presentación, Martín Mexía exploró cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta emergente para convertirse en una fuerza transformadora en el cibercrimen moderno.

Desde ransomware generado por IA hasta identidades sintéticas, la charla desvela las nuevas tácticas automatizadas que desafían los métodos tradicionales de defensa. A través de casos reales y análisis técnico, se plantea la urgencia de adoptar marcos de seguridad adaptativos, colaborativos y guiados por innovación continua.

En el Solutions Day 2025 de MAPS, Martín Mexía, CEO y director general de MAPS Disruptivo, afirmó que la inteligencia artificial en la seguridad es un tema especial, pues la IA en la ciberseguridad hoy puede ser nuestro mejor sueño o nuestra peor pesadilla. Mexía se enfocó mucho más en la pesadilla porque es importante lograr que todos seamos conscientes en dónde estamos y para dónde vamos.

La IA, usada por los ciberdelincuentes, se está convirtiendo en un gran reto para todos quienes se dedican a la protección de datos. La IA usada como afirma Mexía, sin reglas y sin ética y a la velocidad a la que se está desarrollando, le está dando a los ciberdelincuentes grandes oportunidades de ser exitosos en sus ataques, pero más que nada va más allá, existen ataques sofisticados que antes requerían a un atacante sofisticado.

Hoy eso ya no es así, hoy un atacante que no sea sofisticado, usando IA, puede generar un ataque sofisticado. Puede sustituir a un supply chain de especialistas en un país por ChatGPT, por cloud y lograr generar los siete puntos que se necesitan para un ransomware efectivo.

Mexía destaca que el uso de IA en ataques de seguridad incluye, principalmente, la creación textos persuasivos automatizados usados para phishing, clonación de voz para ataques tipo vishing, generación de deepfakes visuales, y análisis predictivo de víctimas, lo que hace los fraudes más personalizados y efectivos. A esto se suma el uso de IA capaces de cifrar archivos, eliminar respaldos y negociar rescates de forma autónoma.

En esta realidad ¿Qué tenemos que hacer? Primero, aprender, conocer y ver, y para eso es el Solution Day, pues todos los fabricantes presentes en este evento presentaron sus soluciones para defenderse de esas amenazas.

En esta edición, MAPS y sus marcas reunieron más de 2800 asistentes entre canales, usuarios y estudiantes de la MAPS University. Sin embargo, cada año ha venido creciendo el evento, lo cual es más importante si se piensa que el acceso es restringido.

“Tenemos fabricantes, resellers y usuarios finales, muchos traídos por los mismos resellers, además de un número limitado de estudiantes de ciberseguridad, a quienes les damos la oportunidad de que vengan y que, junto con MAP University, estén al frente, que conozcan y ayuden a bajar la brecha de profesionales” explica Martín.

Con ello, buscan que todos los que asisten tengan una comunicación mucho más cercana que les permita aprender y compartir conocimiento.