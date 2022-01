Dynatrace se suma al Monterrey Digital Hub

Con el objetivo de que Monterrey sea la siguiente sede de tecnología en Latinoamérica, Dynatrace -la compañía de inteligencia de software-, en conjunto con Microsoft y Tata Consultancy Services (TCS), se sumaron como asociados del Monterrey Digital Hub (MDH) para impulsar la transformación digital del país, especialmente de la zona norte de México.

El MDH se fundó en 2018, es el primer ecosistema de innovación y transformación digital de México que tiene como objetivo conectar a corporativos y sus necesidades con la mejor competitividad tecnológica a través del desarrollo de programas de innovación y generación de talento digital. En 2021, mediante los programas de entrenamiento del MDH, se crearon 455 conexiones de conocimiento con emprendedores y directores de start ups, y se concretaron 7 relaciones comerciales entre ellos y empresas de tecnología.

Dynatrace, Microsoft y TCS se sumaron a la veintena de corporativos multinacionales y más de 39 proveedores de servicios empresariales en tecnología emergente que conforman el ecosistema del MDH; el cual contempla en cinco años posicionar a Monterrey como la cumbre de la economía de conocimiento en tecnología a nivel Latinoamérica basado en tres principales acciones: crear la mejor red de corporativos en procesos de transformación digital, vincular a las compañías con emprendedores, ingenieros y desarrolladores de cualquier parte del mundo y generar movilidad social digital con los programas generados entre el hub y los asociados.

Con un enfoque principalmente en temas como ciencia de datos, innovación circular, IA y ciberseguridad; la alianza de estas cuatro organizaciones promoverá conocimiento y habilidades digitales en más de 1,000 ejecutivos, emprendedores y estudiantes de México. Adicionalmente se pretende generar más de 10 conexiones de colaboración entre corporativos y emprendedores a través de programas de innovación abierta.

Realizado en las instalaciones del MDH en la ciudad de Monterrey, el anuncio estuvo encabezado de manera virtual por Eduardo de la Garza, gerente general del MDH, y contó con la participación de Rogelio Mendoza, estratega de Marketing Digital para América Latina de Dynatrace; Roberto de la Mora, director de Tecnología de Microsoft México y Héctor Pérez Carbot, gerente senior de Relaciones Comerciales y lead de Manufactura para TCS México.

Dynatrace es la compañía de inteligencia de software para simplificar la complejidad de la nube y acelerar la transformación digital en empresas y organizaciones públicas. Su plataforma all in one con observabilidad inteligente y automática a escala, entrega respuestas precisas sobre el desempeño y seguridad de las aplicaciones, la infraestructura y la experiencia de todos los usuarios para permitir que las organizaciones innoven, colaboren y entreguen más valor rápidamente y con menos esfuerzo.

“Definitivamente, las conexiones entre corporativos, talento digital y star ups son vitales para marcar un punto de partida en el crecimiento del país. Estas conexiones no sólo hay que crearlas, hay que impulsarlas y mantenerlas a lo largo de la línea del tiempo para que la franja corporativa y el talento pueda solidificar y trascender su ejecución. Para Dynatrace es vital impulsar estas sinergias y qué mejor aliado que el MDH para promover la transformación que requieren los corporativos y emprendedores”, comentó Rogelio Mendoza, estratega de Marketing Digital para América Latina de Dynatrace.

Por su parte, Eduardo de la Garza, gerente general del MDH, destacó que “En el estado se busca atraer, retener y desarrollar emprendedores sin importar de dónde vengan, para que con sus conocimientos nos ayuden a transformar a nuestra ciudad y nuestro estado. Nuevo León ha sido considerado, en los últimos 5 años, el estado líder en las áreas de Emprendimiento Tecnológico Empresarial y Talento Tecnológico de Data Science.”

Cabe señalar que Nuevo León es el estado representativo de la actividad industrial en México con más de 100 universidades; 15 iniciativas regionales enfocadas a innovación y transformación digital; 35 empresas multinacionales y más de 350 empresas tecnológicas, formando el creciente ecosistema de industria 4.0 y transformación digital.