Dona Hikvision México productos y soluciones de seguridad al CECyT #1 del IPN

El proveedor de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados a la industria de la seguridad, Hikvision, realizó una donación de 80 productos de video seguridad, que equivale a $23,805.90 dólares, al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 1 “Gonzalo Vázquez Vela” del Instituto Politécnico Nacional, Unidad académica con una superficie de 15,361.20m2, y que cuenta, al día de hoy, con 4577 alumnos inscritos y una plantilla de personal de 351 personas.

En un acto realizado en las instalaciones del CECyT 1 -que contó con la participación de Dr. Dimitri Cab, Director de CECyT 1, del IPN; Camilo Muñoz, Channel Director de Hikvision México, así como de destacados profesores del plantel y ejecutivos de la empresa-, fueron recibidos diversos equipos, tales como cámaras de seguridad de diversos tipos -como cámaras térmicas tipo bala y la cámara IP PanoVu, ideal para diseñar un sistema de seguridad en grandes superficies-, sensores de alarmas, infrarrojos, controles de acceso, video porteros, cierres magnéticos, lectores de tarjeta, accesos alfa numéricos, palancas de emergencia, switches, entre otros accesorios y productos complementarios de alta gama, los cuales se instalarán de acuerdo a las necesidades del plantel por la compañía integradora Yookolkaab Solutions.

La oferta educativa de este Centro de Estudios es bachillerato bivalente en el área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, y las carreras técnicas en Construcción, Mecatrónica, Procesos Industriales, Sistemas de Control Eléctrico y Sistemas Digitales. Es por ello que tienen pensado instalar algunas de las soluciones para utilizarse como herramienta didáctica en sus diversos laboratorios. De este modo, los alumnos conocerán su funcionamiento interno y podrán realizar prácticas y proyectos útiles para su formación académica, integrándolos en las diferentes unidades de aprendizaje y materias de las cinco carreras que en este Centro se imparten.

“La intención principal de esta importante donación es generar confianza en tema de seguridad a Padres de Familia y comunidad del plantel. Para nosotros significa una gran oportunidad de reforzar el proyecto de seguridad con equipos nuevos, que coadyuvarán en un ambiente propicio para la comunidad del plantel. De igual manera, los dispositivos donados darán a los estudiantes y docentes la posibilidad de integrar competencias aprendidas y aplicarlas para la solución de problemas por medio de la implementación de prácticas y prototipos con equipos reales”, explica el Dr. Dimitri Cab. “Como institución estamos muy agradecidos. Sabemos que cuando se juntan esfuerzos de la iniciativa privada con la pública siempre va a ver resultados en muchas áreas en beneficio de los alumnos y en consecuencia del país”.

Entre tanto, Camilo Muñoz, indica que para la empresa les significa un orgullo esta colaboración realizada para un Instituto con tanta historia y reconocimiento a nivel mundial, en conjunto con Yookolkaab Solutions: “Actualmente si una empresa tecnológica como la nuestra no piensa en la Responsabilidad Social no tenemos nada que hacer. Si no damos un poco de lo que recibimos estamos perdidos. Esta oportunidad que tenemos es invaluable, pues esta tecnología de punta entregada realmente ayudará en la seguridad del CECyT, pero también para el alumnado de la escuela, quienes tendrán la oportunidad de probar, desarmar y experimentar con estos productos, lo cual los ayudará a tener las armas cuando sea el momento en que se desenvuelvan en su vida laboral”.

Carolina Salazar, Directora General de Yookolkaab Solutions, comenta que en las próximas semanas harán un recorrido con las autoridades del plantel para realizar un sembrado conveniente para poder determinar las zonas estratégicas en donde se colocarán los equipos donados. Añade que esperan terminar la instalación en aproximadamente un par de meses.