Desmontando mitos de WiFi

En respuesta a la COVID, tanto las empresas como escuelas, hospitales, etc. visualizaron la importancia de una óptima conectividad y ancho de banda para que el trabajo y la educación desde casa fueran posibles. En 2021 se verá una variedad creciente de casos de uso de dispositivos inalámbricos fijos implementados por proveedores de servicios, empresas, operadores móviles y gobiernos. Los principales operadores de redes de banda ancha desplegarán una combinación de diferentes soluciones inalámbricas para adaptar la red desde el punto de presencia hasta el acceso Wi-Fi y crear una red especialmente diseñada.

Aunque en 2020, el WiFi resultó ser una fundamental para todos, todavía existen muchos mitos antiguos sobre la tecnología inalámbrica fija… En Cambium Networks los disipamos:

Mito 1: Mayor velocidad significa canales más amplios: Intuitivamente, esto tiene sentido: entre mayor velocidad requieran mis datos, mayor capacidad en el transporte va a ser requerido, lo que significa canales cada vez más amplios a medida que aumenta el rendimiento de la red. Esto es correcto, aunque sólo es una primera parte de la tecnología para definir la tasa de transferencia La segunda parte radica en cómo se codifica la información para poder transportar en el mismo tiempo, mayor cantidad de datos. Si por ejemplo en un canal pequeño puedo mandar el doble de información por como están codificados los datos, esto implicaría que no necesitaría ahora un canal del doble de amplitud.

Mito 2: En 18 meses, desecharás lo que instales hoy: Con la demanda de tráfico de Internet creciendo cada día más, esta parece una obviedad. El mercado de consumo de dispositivos móviles ha contribuido incluso con esta idea al tener planes de cambios de equipos en este periodo de tiempo y pensando que la infraestructura debería ir con los requerimientos de los nuevos equipos. ¿Cómo puedes mantenerte al día con las demandas de capacidad? Hoy, existen tecnologías como las de Cambium Networks que te permiten implementar una red escalable, que proporcionará el mejor equilibrio, hoy y mañana. Un ejemplo es nuestra tecnología de radios definidos por software que puede cambiar el funcionamiento de puntos de acceso para dar mejores prestaciones una vez que los equipos de los usuarios estén preparados, y con ello estar siempre a la vanguardia.

Mito 3: La tecnología inalámbrica es menos confiable que la cableada: la confiabilidad de la tecnología inalámbrica tiene dos vertientes: una es la integridad de los datos por el medio de transmisión y la segunda es la seguridad en la comunicación para que no sea interceptada por terceros.

En cuanto a la integridad de los datos inalámbricos, es correcto que un medio inalámbrico cuenta con muchas variantes que no son controladas como el ruido electromagnético, pero también la tecnología ha cambiado drásticamente en donde varias transmisiones simultaneas, arreglo mas eficiente de antenas, análisis en tiempo real de las condiciones del canal, sincronización avanzada entre distintos puntos de acceso entre muchas otras, han hecho sumamente estables las comunicaciones inalámbricas.

Por el tema de seguridad, para no ser interceptada por terceros hay que tener en cuenta que todos los paquetes en nuestras comunicaciones inalámbricas van encriptados. Tecnologías adicionales que tiene Cambium Networks adicionan una clave de encriptación única por cada dispositivo en la red, lo que incrementa la seguridad en nuestras comunicaciones haciendo irreconocible los datos para cualquier dispositivo que no sea el destinatario. Las comunicaciones por cable no tienen ningún tipo de encriptación y en caso de existir acceso al equipo que esta mandando la información, un hacker podría fácilmente ver la información de la red completa.

Mito 4: La tecnología inalámbrica es más lenta: Si bien esto era una constante hace algunos años, la tecnología ha ampliado los alcances en velocidad inalámbrica de tal forma que, en un escenario de usuario inalámbrico, podemos tener incluso mayor velocidad de lo que las interfases alámbricas de un dispositivo pueden soportar. Hoy en día y dependiendo de la tecnología utilizada, el cuello de botella ahora se puede dar en la interfase alámbrica y no en la velocidad inalámbrica.

Es importante tener en mente que no existe una talla única para todos referente a la conectividad. Si bien la demanda mundial de conectividad continúa creciendo, las redes se están volviendo tan únicas como las personas u empresas que las utilizan.

Primero, el equipo de TI debe trabajar con los líderes de sus unidades de negocios para comprender los requisitos de latencia, confiabilidad y ancho de banda de sus aplicaciones. En segundo lugar, es clave hablar con los proveedores de servicios y de tecnología para evaluar las opciones de hardware y servicios para respaldar estos requisitos. Por último, visualiza cómo podrían cambiar tus cargas de trabajo con un entorno de red flexible que incluye conectar nuevos dispositivos, analizar datos en tiempo real e integrar conocimientos de ese día en las aplicaciones para tomar mejores decisiones comerciales.

Juan Carlos Cabrera Lelo de Larrea, WiFi Business Development Director – CALA en Cambium Networks