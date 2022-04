Dell presenta PowerStore y APEX Flex on Demand

Dell Technologies presentó su solución de almacenamiento Dell PowerStore y vRealize Operations, una avanzada plataforma de gestión de las operaciones de TI. De igual forma comparte soluciones de pago de Dell Financial Services (DFS). DFS ofrece soluciones de Rotación Tecnológica y de Propiedad, así como esquemas de pago por uso, como es el caso de APEX Flex on Demand.

Conforme nos adentramos en la era de los datos, la combinación de la gran cantidad de información, así como la innovación tecnológica nos da la oportunidad de transformarnos en grandes generadores de negocios digitales. De acuerdo con un estudio realizado por Enterprise Strategy Group, respecto a tendencias de almacenamiento de datos publicado en noviembre de 2019 , el 71% de las empresas consideran que la información es estratégica para su negocio y contar con estrategias efectivas de almacenamiento y protección de datos es crítico para crear una ventaja competitiva en la industria. Adicionalmente, el 63% de los encuestados esperan desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios centrados en datos en los próximos 24 meses.

Como resultado, muchas organizaciones están comprendiendo la importancia de tener una adecuada gestión de los datos, y al mismo tiempo simplificar sus operaciones. Por esto, requieren de soluciones en los centros de datos con las que puedan hacer frente a estos retos sin arriesgar su estabilidad financiera y que al mismo tiempo les permita transformar las cargas de trabajo tradicionales y modernas con una infraestructura inteligente y adaptable centrada en los datos, además de contar con una plataforma capaz de gestionar todo el entorno nu7be múltiple con Inteligencia Artificial (IA) y análisis predictivos.

Por lo que Dell Technologies presentó el portafolio de productos y soluciones de almacenamiento Dell PowerStore, la innovadora familia de dispositivos de almacenamiento de datos y la plataforma vRealize Operations para gestionar las operaciones de TI autónomas.

Cada vez existen más tipos diferentes de datos y los requerimientos para soportarlos varían de caso en caso, además de que los datos ya no solo se crean en el Data Center, sino que se crean, se procesan y se almacenan en todas partes: en el Data Center, en el Edge y en la nube. Debido a esto, se espera que las organizaciones de IT sean cada vez más ágiles y económicas en los ambientes de nube múltiple. Esto exige a las empresas evolucionar continuamente para atender las demandas en constante expansión tanto de los datos como de las necesidades del negocio.

Juan Carlos Galán, Senior Manager de Almacenamiento, Plataformas y Soluciones de Dell Technologies para Latinoamérica, destaca que la respuesta se encuentra en Dell PowerStore, “Una plataforma de arquitectura centrada en datos, adaptable e inteligente que optimiza el rendimiento del sistema, la escalabilidad y su eficiencia para admitir cualquier carga de trabajo desde un punto de vista unificado, ya sea de bloque, archivo e incluso volúmenes virtuales.” Asimismo, Juan Carlos Galán destacó que la solución tiene la facultad de crecer tanto en capacidad como en desempeño y brinda la posibilidad de automatizar los procesos de aprovisionamiento de almacenamiento, lo que implica tener menos pasos manuales, con la reducción a los riesgos que esto conlleva.

Por su parte, Luis Roberto Cantón, VMware Sales Specialist mencionó que trabajar sobre la eficiencia es un punto clave no solamente para mejorar el rendimiento sino para economizar costos y generar ahorros. “Se habla mucho de la nube pública y privada, de sus costos de implementación, administración y migración, y al final del día la pregunta es ¿Cómo administro pensando en la eficiencia y la economía? La forma en que yo recomiendo hacerlo es por medio de vRealize Operations de Dell Technologies” señaló.

vRealize Operations es una plataforma de gestión de operaciones de TI autónomas para entornos privados, híbridos y nube múltiple que incorpora IA y análisis predictivos. Esta plataforma, disponible en modalidad local y también aaS (como servicio), otorga visibilidad de toda la pila desde la infraestructura física, virtual y de nube, (incluidas las máquinas virtuales y los contenedores) hasta las aplicaciones compatibles y proporciona optimización continua del rendimiento, corrección inteligente de problemas con reconocimiento de aplicaciones y la integración de compliances. “Hablamos de un gran aliado que permite tener una visión mucho más clara de lo que se tiene, lo que se va a tener, lo que se necesita y se va a necesitar en un ambiente de nube múltiple” destacó Luis Roberto Cantón.

Dell Financial Services

Entonces, ¿Cómo pueden las organizaciones abordar estas necesidades de manera efectiva, ágil y rentable? Para implementar este tipo de soluciones, las empresas requieren realizar inversiones a gran escala y sabemos la importancia que tiene para ellas mantener su liquidez, por lo que se vuelve fundamental contar con soluciones financieras que les permitan apalancarse estratégicamente para modernizar sus centros de datos de forma más flexible. En este sentido, Héctor Vargas, Senior Manager de ventas de Dell Financial Services (DFS) aseguró que, para tener acceso a estas soluciones, los clientes tienen la opción de una solución de pago por uso. APEX Flex on Demand mediante los diferentes esquemas de financiamiento disponibles, provee diversas estructuras de pagos diferidos y bajo el modelo as a Service que brindan una amplia gama de opciones con mayor flexibilidad en la adquisición de soluciones tecnológicas. “A través de las soluciones Dell Financial Services buscamos apoyar a nuestros socios y clientes en la adquisición de tecnología que les permitirá acceder a grandes beneficios a futuro para su negocio” finalizó.

Durante la próxima década, que Dell Technologies ha denominado como la década de los datos, la visibilidad, control y procesamiento de los datos serán una de las prioridades para los CIOs de todo tipo de organización. Para acelerar sus procesos de transformación simplificando sus infraestructuras de TI y consolidando sistemas y servicios en soluciones completas, es fundamental que las organizaciones cuenten con la tecnología y plataformas que lo hagan posible y con soluciones financieras flexibles, robustas y adaptables al perfil de cada empresa. Esto los llevará a obtener mejores resultados de negocio más rápidamente para impulsar su Transformación Digital.