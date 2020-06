Dell ofrece redes de código abierto para ayudar centros de datos

Dell Technologies anuncia Enterprise SONiC Distribution, un conjunto nuevo de soluciones de redes de código abierto completamente compatibles que ayudan a las empresas a modernizar y simplificar las operaciones así como a la administración de sus centros de datos a escala.

A medida que las organizaciones confían cada vez más en modelos de nube híbrida moderna para hacer negocios, el enfoque históricamente propietario y monolítico hacia las redes ha creado ineficiencias y complejidad innecesaria. Dell Technologies contribuye al trabajo que Microsoft lideró como parte del proyecto de código abierto Software for Open Networking in the Cloud (SONiC). Al integrar SONiC en el ADN del hardware PowerSwitch Open Networking de Dell EMC, Enterprise SONiC Distribution de Dell elimina la complejidad y crea una red ágil y flexible mediante un enfoque desarrollado en estándares abiertos.

“Nuestros clientes nos cuentan que, si bien el enfoque de nube híbrida es crítico para su éxito, tienen dificultades tanto para mantener y escalar sus redes como para administrarlas para evitar varios puntos de falla de manera eficaz”, afirmó Tom Burns, vicepresidente ejecutivo y director general de Technologies Integrated Products & Solutions en Dell. “Al dividir software de switch en varios componentes en contenedores, proporcionamos a las empresas los medios para simplificar drásticamente la administración de redes complejas y masivas y aumentar la disponibilidad en un modelo de nube”.

Con la compatibilidad de nivel comercial para Enterprise SONiC Distribution de Dell, los proveedores de nube y las grandes empresas cuentan con un nuevo nivel de herramientas, servicios y soporte probados para la producción que antes requería de equipos de soporte de tecnología internos con inversiones significativas. Proporciona a los clientes compatibilidad para soluciones de plataforma completa con funcionalidades empresariales y avanzadas.

Yousef Khalidi, vicepresidente corporativo de Microsoft Azure Networking, dijo que “SONiC es un sistema operativo de switch de red de código abierto líder, lo que brinda a los clientes software de red de nube moderno y eficiente. Nos complace ver a Dell llevar soporte empresarial a sus clientes”.

Dell Technologies proporciona una amplia selección de sistemas operativos de la red abiertos, lo que brinda a los clientes la capacidad de elegir la plataforma de hardware y software que mejor se adapte a sus prioridades y aprovechar los beneficios de la innovación del código abierto sin sacrificar el soporte ni la seguridad; además, facilita la integración en sus propios ambientes de TI.