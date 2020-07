Dell anuncia almacenamiento PowerScale

Dell Technologies anuncia Dell EMC PowerScale, una nueva familia de sistemas de almacenamiento diseñados con el software de almacenamiento y hardware de servidores líderes del sector para establecer un nuevo estándar de industria para el modo en que las organizaciones capturan y capitalizan los datos no estructurados, como los documentos, las imágenes, los videos y el contenido de las redes sociales.

“Se espera que la cantidad de datos no estructurados que las empresas almacenan se triplique para el 2024, y no hay señales de desaceleración”, afirmó Dan Inbar, presidente y director general de Almacenamiento en Dell Technologies. “Estamos empezando la década de los datos y las empresas necesitan una manera sencilla, rentable y sin interrupciones de almacenar y usar los datos no estructurados a fin de innovar, generar diferenciación y llevar los productos al mercado con mayor velocidad.

La familia de Dell EMC PowerScale ofrece la base que las empresas necesitan para extraer valor de sus datos independientemente de dónde residan, y usarlos para impulsar un impacto comercial significativo”.

Dell EMC PowerScale se ejecuta con la próxima generación de OneFS, el sistema operativo mejor conocido por potenciar Dell EMC Isilon. La familia de PowerScale incluye nuevos nodos de 1U de PowerScale con tecnología de PowerEdge, all-flash y NVMe, así como nodos Isilon existentes, all-flash, híbridos y de archivado, que ejecutan el sistema operativo OneFS 9.0 de PowerScale.

La familia PowerScale puede ofrecer hasta 15.8 millones de operaciones de entrada-salida por segundo (IOPS) por cluster, esto permite ofrecer el rendimiento que los clientes necesitan para manejar las cargas de trabajo demandantes que resultan de utilizar tecnologías como: Inteligencia Artificial ( IA), analíticos, Internet de las Cosas (IoT) y medios digitales. Los nuevos nodos F200 son hasta cinco veces más rápidos que los de su predecesor. La mejora en la reducción de datos en-línea hace que la plataforma sea hasta seis veces más eficiente.

Simplicidad en cualquier tamaño

PowerScale puede empezar desde un equipo muy pequeño e ir creciendo hasta llegar a tener gran tamaño en petabytes, continuando siempre como un equipo sencillo y fácil de utilizar:

Escalabilidad sin interrupciones: Los clústeres de PowerScale pueden escalar de 11 TB a 60 PB y millones de operaciones de archivos sin interrupciones ni tiempo de inactividad costoso para los clientes. Es posible agregar nodos a PowerScale o a un clúster Isilon existente en apenas 60 segundos.

Automatización inteligente: Con las funcionalidades inteligentes de escalabilidad horizontal, PowerScale distribuye recursos de manera eficaz para permitir a los clientes obtener el máximo rendimiento de un clúster.

Resistente y eficiente: Mediante políticas flexibles de conmutación por error, PowerScale entrega hasta el 80% de utilización del almacenamiento en un clúster y puede soportar fallas en varios nodos.

Infraestructura programable: Con compatibilidad para varios marcos de trabajo líderes para la administración y orquestación de contenedores, como Kubernetes y Ansible, los clientes pueden simplificar el desarrollo de aplicaciones y disminuir los plazos de implementación.

Información inteligente

Dell Technologies permite que los clientes comprendan fácilmente el estado de la infraestructura del almacenamiento y los datos:

Haga que los datos trabajen: La incorporación del software DataIQ de Dell EMC ayuda a las empresas a extraer valor comercial de los datos no estructurados, que normalmente no están categorizados y se encuentran en sistemas aislados de las empresas. DataIQ elimina los sistemas aislados al entregar una vista única de los datos de objetos y archivo en el almacenamiento de Dell EMC, de terceros y en la nube pública . Los usuarios pueden obtener un mejor control de sus datos, garantizar que los equipos de trabajo adecuados tengan acceso a ellos y aprovechar al máximo su inversión al asegurarse de que los datos estén almacenados en el nivel correcto dentro de su ambiente de almacenamiento.

Supervisión de estado proactiva: El software de analíticos y supervisión de la infraestructura de Dell EMC CloudIQ, que se incluye con PowerScale, combina el aprendizaje automático y la inteligencia humana para proporcionar a los clientes análisis de la capacidad y el rendimiento en tiempo real y seguimiento histórico para una vista única de la infraestructura de Dell EMC.

Todos los datos en cualquier lugar

PowerScale admite una amplia gama de protocolos de archivos y los clientes pueden implementarlo fácilmente para satisfacer las necesidades de su infraestructura:

Todas las aplicaciones: PowerScale OneFS 9.0 incluye una amplia compatibilidad multiprotocolo, incluida la nueva compatibilidad para S3 para las aplicaciones modernas que dependen del almacenamiento de tipo objeto. La compatibilidad adicional de los protocolos, como NFS, SMB y HDFS, permite a los clientes ejecutar una gran cantidad de aplicaciones tradicionales y modernas sin preocuparse por la compatibilidad.

Flexibilidad en la implementación: PowerScale se implementa fácilmente en centros de datos principales, en ubicaciones en el borde o como parte de una estrategia de múltiples nubes. El espacio físico compacto de 1U y el tamaño pequeño del clúster de los nuevos nodos All-fash F200 y NVMe F600 de PowerScale lo convierten en una opción ideal para las implementaciones en el borde.

Compatibilidad para varias nubes: PowerScale for Multi-cloud puede conectarse de manera directa a las principales nubes públicas como un servicio administrado, lo que es ideal para los clientes que desean mudar o implementar aplicaciones demandantes en la nube. Los clientes de Google Cloud que deseen ahorrar tiempo y complejidad en la administración pueden elegir Dell Technologies Cloud PowerScale for Google Cloud, un servicio nativo de nube que combina el rendimiento, la escalabilidad y la experiencia consistente de PowerScale con la economía y la simplicidad de Google Cloud.

Consumo flexible con Dell Technologies On Demand

Con Dell Technologies On Demand, los clientes de PowerStore pueden responder a los picos en las cargas de trabajo y nuevas solicitudes de servicio con capacidad elástica y economía de la nube. Es posible elegir entre varias alternativas flexibles de pago por uso, con opciones de compromiso tanto a largo como a corto plazo, incluido un plazo de un año para consumo flexible.