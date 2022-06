Dell actualiza portafolio de Regreso a Clases 2022

Dell Technologies presentó el nuevo portafolio de productos para el regreso a clases 2022, con los equipos más potentes y versátiles, ideales para los estudiantes y profesores de la nueva era de estudios híbrida que buscan la mejor experiencia de usuario en el aprendizaje.

Cada nuevo ciclo escolar, son más las exigencias y los retos para los estudiantes y profesores,

quienes necesitan de herramientas cada vez más poderosas y versátiles que les ayuden a aumentar su productividad y aprovechamiento. Para esto, Dell Technologies ha creado el más completo portafolio de computadoras portátiles, All in One y Gamer, así como periféricos y accesorios con los que alumnos y profesores pueden estar continuamente comunicados, llevar a cabo tareas o actividades escolares en cualquier lugar y momento así como mantener sus documentos seguros y siempre disponibles.

Durante la presentación del Back to School 2022, Marcos Ibáñez, Director de Regional de Ventas Distribución de Dell Technologies México, declaró que la era digital nos ha llevado a un cambio de paradigma: “Como producto de una evolución en los modelos de estudio y sus modalidades a distancia o híbridas así como de la creciente hiperconectividad, los estudiantes y profesores han entrado en una nueva era de estudio en la que los resultados son más importantes que el lugar o el momento en el que se realiza una tarea, investigación o presentación. Es ahí donde entran nuestros equipos Inspiron”

La nueva familia Inspiron, que incluye los equipos Inspiron 3511, 3515, 5320, 5620 y la All In One AIO 5410/5415, cuentan con innovaciones tecnológicas como Dell SupportAssist que controla proactivamente el estado del hardware y software del sistema junto con Dell Power Manager que maximiza la duración de la batería para llevar a cabo cualquier tarea en cualquier momento y lugar. Sus tres bordes finos maximizan el área visual de la pantalla para un mejor control sobre la edición de cualquier tipo de documento.

Inspiron 15 5320 con procesador Intel Core i5 e i7 de 1a.ª generación, Windows 11 Home, hasta 16 GB RAM LPDDR5 y Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 512GB

Héctor Barillas, director de Retail para Intel México, comentó: “En Intel mantenemos nuestro propósito de brindarles siempre la mejor plataforma tecnológica a los estudiantes que hoy requieren equipos versátiles y de alto rendimiento para la multitarea. Los procesadores de la 12ª Generación de Intel® Core™, en conjunto con la plataforma Intel® Evo™, son la mejor opción que existe hoy para atender las necesidades del usuario más exigente, ya que están diseñadas para tener una mejor conectividad, eliminar demoras, distracciones y dependencia de cargadores de baterías, que al final se traducirá en una experiencia excepcional y confiable en las computadoras portátiles que los acompañarán en su día a día”.

Inspiron AiO 5410 con procesador Intel Core i3 hasta i7 de 12.ª generación, Windows 11 Home, desde 8 hasta 16 GB RAM DDR4 y Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de hasta 512 GB

“Los equipos y periféricos con los que trabajen alumnos y maestros deben entregar no solamente gran potencia y velocidad, también autonomía, estabilidad de conexión, mayor capacidad de almacenamiento y diseños atractivos y funcionales que los lleven a generar un ambiente de estudio que impulse su aprendizaje, libere su creatividad y multiplique su productividad sin importar dónde o cuando tenga que suceder”, señaló Carlos Leguizamon, gerente de marketing Soluciones Consumo Dell Technologies México.

“Hoy no basta con un buen equipo de cómputo para tener la mejor experiencia de estudio. Los alumnos requieren contar con un ecosistema tecnológico completo que incorpore un sistema operativo de última generación que sea estable y sobre todo seguro, como Windows 11. Este conjunto de características les permitirá aprovechar la tecnología para incrementar su productividad, explotar su creatividad y tener una gran experiencia de estudio híbrido”. destacó Carlos Aguilar, director de ventas de Retail Dell Technologies México. “Contar con los mejores equipos tanto portátiles como All in One de sobremesa es la parte central, pero complementarlo por ejemplo, con software avanzado de optimización y gestión como Dell Optimizer 3.0 que mejora enormemente calidad de audio, entrega conexiones WiFi más estables y veloces y gestiona de forma inteligente la batería para una mayor duración, contribuye a mejorar en gran medida esta experiencia de estudio”, enfatizó.

De acuerdo con encuestas que Dell Technologies realizó con sus clientes, los usuarios piensan que para armar un ecosistema eficiente en casa requieren de los siguientes equipos:

– Monitor – 46% de los usuarios quieren un monitor como herramienta de trabajo. Este equipo ayuda a que la vista se canse menos y permite extender el espacio de trabajo. Dell Technologies presentó tres monitores nuevos: el monitor plano C2422HE de 24 pulgadas, el monitor curvo C2722DE de 27 pulgadas y el monitor WFHD curvo C3422WE de 34 pulgadas. Estos monitores están enfocados para las clases en línea, cuentan con una cámara Full HD, están adicionados con un sensor infrarrojo y de proximidad, así como con un micrófono de cancelación de ruido, crucial para las clases en línea; y lo más novedoso, un par de speakers que complementan todas las necesidades de videoconferencia. Los monitores Dell Gaming y Alienware cuentan con resolución Full HD escalable a 4K con frecuencia de 60Hz, 120Hz, 240Hz y hasta 360Hz.

– Mouse, teclado y webcam – 21% de los usuario prefieren el uso de un teclado, mouse y cámara adicional. Tener herramientas adicionales a las de la laptop, ayudan a mejorar la postura, a tener una mejor comodidad y a tener mejor precisión a la hora de estudiar. La WB7022, es una webcam Premium de Dell que cuenta con certificación para las videoconferencias de Microsoft Teams y Zoom, asimismo, esta cámara cuenta con un lente Sony STARVIS™ CMOS, y ofrece videos de 4K, permitiendo nitidez y una calidad de imagen increíble.

– Headset – 19% de los usuarios prefieren el uso de headsets para mejorar la atención en clases. Los headsets de Alienware y Dell cuentan con sonido nítido, que otorgan privacidad para las clases gracias a su cancelación de ruido ambiental. Los headsets representan una ventaja. Los modelos de Alienware emulan hasta 7 canales de audio dando una sensación de sonido 360°. Los headsets cuentan con Alienware Comand Center que ayuda a optimizar el audio para juegos de disparos, carreras, música o conferencias.

– Docking – 10% de los usuarios prefieren tener un docking. Este accesorio ofrece una experiencia de comodidad en el escritorio al tener solamente un cable conectado. La estación de docking Dell DA310 brinda la capacidad de conexión para todos los periféricos necesarios en esta experiencia de estudio híbrido. El docking de Dell es una de las últimas innovaciones de la compañía, la cual permite que dos personas de forma presencial estén conectadas en una conferencia en línea.

– Backpacks – ante la necesidad de transportar el equipo, se requiere de una mochila o un maletín que proteja la computadora. Dell incluso cuenta con Backpacks para equipos gamers.

“Los nuevos modelos de estudio exigen que tanto estudiantes como profesores tengan la facilidad de conectarse y trabajar de forma colaborativa en cualquier lugar. Ya sea en sus casas, la biblioteca de la universidad, una cafetería o en el salón de clases, tanto los equipos de cómputo como los periféricos y accesorios adecuados contribuyen a que cualquier lugar se convierta en un ambiente de estudio ideal, porque permite la movilidad, comunicación fluida y sin cortes, autonomía y conexiones más estables y veloces.” subrayó Carlos Aguilar.

En conjunto con la familia Inspiron, Dell Technologies presentó los nuevos modelos Premium de la familia Dell XPS que incluye a la XPS 13 Plus 9320 y la XPS 13 9315. Equipadas con Windows 11, el sistema operativo más estable y seguro del mercado, estas portátiles de gama alta incorporan la capacidad gráfica líder en la industria, un sistema de audio increíble, carga rápida de batería y pantallas FD o UHD que proporcionan una experiencia de estudio y entretenimiento superior.

“Estas portátiles de gama alta se caracterizan por su diseño minimalista, funcional y de materiales de primera calidad, resistentes y livianos como la fibra de carbono, fibra de vidrio y Gorilla Glass”, enfatizó Yuzel Ahumada, gerente Regional de Línea de Producto para Dell Technologies Latinoamérica.

“En Dell Technologies estamos conscientes de que el gaming no solo es un medio de entretenimiento, sino también contribuye al desarrollo de habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, razonamiento lógico y toma de decisiones, agudeza visual y coordinación de movimientos”, señaló Yuzel Ahumada. “Este año Dell Technologies innovó en sus equipos para que los jóvenes puedan adquirir destreza a través de los deportes electrónicos” concluyó.

Tener un equipo de gaming con accesorios de alto desempeño representa una ventaja táctica. En ese sentido, Dell cuenta con equipos G series y Alienware, los cuales se distinguen por su diseño y su alta productividad de desempeño.

La Dell G Series G15 5520 incluye mejoras en el sistema térmico basados en la tecnología de las Alienware, además de amplios disipadores de cobre los cuales permiten disipar el calor y el flujo de aire se distribuye mediante ventilaciones inferiores y superiores al teclado.

Por su parte, Carlos Pérez Valdes, Director de Ventas para partners OEM LatAm en Microsoft anunció que para un exitoso regreso a clases, de la mano de la mejor plataforma tecnológica está el sistema operativo más avanzado, seguro y estable del mercado: “ Con Windows 11 los usuarios podrán llevar su día de manera más fácil, a ser más productivos en todas las facetas de esta nueva vida híbrida: estudio y trabajo, entretenimiento y tareas diarias. A los estudiantes más avanzados y a los que van empezando les recomendamos una computadora con Windows 11, que pueden encontrar en formatos ultradelgados, 2 en 1, All in One,

Frente a las exigencias que plantean los nuevos modelos híbridos de estudio, Dell Technologies contribuye a un nuevo ambiente educativo con herramientas tecnológicas que facilitan el modelo de aprendizaje híbrido, fomentan la digitalización de los estudiantes y empoderan a los profesores para enseñar de formas innovadoras. Facilitar el aprendizaje y las habilidades digitales, acelera la recuperación económica e impulsa la Transformación Digital del país.