Debemos fomentar y regular todo el ecosistema digital, no sólo Telecom parte 3

En la primera parte de este reporte, analizamos las implicaciones de la convergencia del cómputo y las telecomunicaciones y la necesidad de promover y regular todo el ecosistema digital en su conjunto. En la segunda parte, analizamos las políticas de fomento y regulación en países que ya cubren todo este ecosistema, reconocieron su naturaleza competitiva y la necesidad de marcos regulatorios flexibles. En esta tercera parte, exploramos la nueva forma de evaluar el poder de mercado que han adoptado dichos países para promover la innovación y aprovechar las oportunidades de la era de la inteligencia artificial, a la vez que se mitigan sus riesgos.

Urgente redefinir poder sustancial de mercado

Evaluar el poder de mercado en el ecosistema digital actual requiere un enfoque diferente. De acuerdo con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea[1], el poder de los OTTs, como visualizamos en 1989, se apoya en economías de escala extremas; efectos de red muy potentes; una capacidad de conectar a muchos usuarios profesionales con muchos usuarios finales y efectos de cautividad, falta de multi conexión; integración vertical; y ventajas derivadas de los datos, entre otras asociadas a su modelo de negocios.

Además de usuarios activos, una de las métricas más generales para medir la participación de mercado en el ecosistema digital en su conjunto es el tráfico. De acuerdo con CET.LA, las dos terceras partes del tráfico de Internet de todo el mundo fueron generadas por los grandes OTTs en 2024[2].

Resulta paradójico que todo el complejo y costoso andamiaje regulatorio e impositivo se vuelque sobre los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión que sólo representan una parte minoritaria del tráfico. Según CET.LA “la contribución a fondos de servicio universal, tasas para la financiación del regulador, tasas municipales, impuestos especiales al servicio, impuestos especiales a los terminales, etc.”…”.llegan en algunos países al 6% o más de los ingresos de los operadores”.

La gran concentración del tráfico de Internet permite que los OTTs tengan capacidad para influir en el ritmo de crecimiento del tráfico de Internet, cuya expansión exige inversiones de los operadores, a pesar de que sus tarifas promedio por usuario (ARPUs), rentabilidad y valor de mercado disminuyen cada año, mientras que los OTTs se han convertido en las empresas más valiosas del mundo.

CET.LA estima que hasta 2030, los operadores de telecomunicaciones tendrán que invertir $17,000 millones de dólares para modernizar y ampliar sus redes y $32,000 millones de dólares para aumentar su capacidad para poder cursar el aumento del tráfico.

Algunas agencias y expertos han planteado que las asimetrías regulatorias y fiscales entre operadores de telecomunicaciones y OTTs, y la necesidad de financiar la expansión de redes ante el crecimiento del tráfico digital, justifican revisar o flexibilizar la neutralidad de la red mediante esquemas de contribución obligatoria o priorización comercial del tráfico[3].

Consideramos que eliminar la asimetría regulatoria y fiscal no implica abandonar la neutralidad de la red, ni tampoco sobre regular a los OTTs, sino redefinir y simplificar la regulación y disminuir la carga fiscal y el costo del espectro[4] de los operadores de telecomunicaciones. Dichas regulaciones fueron diseñadas para otra época, inhiben la innovación y distorsionan los mercados[5][6]

El auge de la inteligencia artificial y la digitalización de todos los dispositivos (IoT) implica la expansión aún mayor del tráfico y la necesidad de continuar invirtiendo, no sólo en las redes de los operadores de telecomunicaciones sino también en la infraestructura de los OTTs, que incluyen no sólo los centros de datos, lejanos y cercanos (Edge), sino también redes de muy alta capacidad para su interconexión.

La neutralidad de la red es condición para seguir innovando. En lugar de abandonarla, debemos promover la cooperación entre OTTs y los operadores de telecomunicaciones para que en conjunto hagan realidad estas inversiones. Además, los operadores de telecomunicaciones deben acelerar su transformación digital, tanto al interior de sus empresas como para enriquecer la experiencia de sus clientes.

La GSMA también “propone establecer un marco regulatorio o de políticas que habilite un acuerdo entre operadores móviles y grandes plataformas generadoras de tráfico para garantizar el uso eficiente de las redes”[7]

Las alianzas entre OTTs y operadores están demostrando ser muy innovadoras y productivas; por ejemplo, para agilizar la experiencia de clientes de operadores virtuales (MVNOs) 100% digitales en la nube[8] y para generar soluciones verticales aprovechando la nube, la IA y las redes programables que finalmente moneticen la infraestructura de 5G[9]

No hay duda de que se requiere definir un marco institucional y regulatorio que asegure la competencia y la innovación en todo el ecosistema digital en su conjunto y elimine la asimetrías regulatorias y fiscales mencionadas.

Entre otras cosas, es necesario adecuar la evaluación del poder de mercado en varios aspectos:

Reconocer a todos los modelos de negocios que han surgido de la convergencia y no sólo a los operadores de telecomunicaciones.

Redefinir los mercados “relevantes” a evaluar de acuerdo con la funcionalidad de los servicios que se prestan, sean tradicionales o nuevos, sin importar las tecnologías; siguiendo el enfoque brasileño.

Identificar métricas que ayuden a medir la competencia en esos mercados que tomen en cuenta que muchos OTTs no cobran por el servicio que compite con los operadores o que los financian con otros negocios (ejemplo, MVNOs que ofrecen datos al cliente que compra en sus tiendas).

Conclusión

El análisis internacional muestra que la regulación del ecosistema digital debe ser integral, flexible y orientada a la competencia, evitando la repetición de asimetrías que limiten la innovación. México puede aprender de otros países para diseñar leyes que abarquen todo el ecosistema digital, promueva la cooperación, la innovación y la competencia sana, y asegure la protección de los derechos digitales.

Con base a la evaluación comparativa de los marcos regulatorios de Brasil, China, Unión Europea y Estados Unidos, creemos que México debería formular una política integral con las siguientes características:

Eliminar la asimetría regulatoria entre operadores y OTTs con regulaciones sencillas de ambos.

Medir el poder de mercado en todo el ecosistema digital y sus diversos segmentos con métricas adecuadas.

Fomentar la cooperación entre OTTs y operadores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Reiteramos que, con el auge de la inteligencia artificial, el ecosistema digital se encuentra ante otro cambio de época de oportunidades ilimitadas. Debemos aprender de nuestro pasado y de los enfoques de otros países para definir políticas de fomento y regulación flexibles con una visión estratégica del futuro que impulse la innovación y el desarrollo de México.

Distribución del tráfico en Internet

Ricardo Zermeño González