Dahua consolida unidad de almacenamiento NAND Flash

Dahua Technology incursiona al mercado de TI ofreciendo un nuevo portafolio de productos NAND flash estables y confiables, incluyendo opciones de almacenamiento como tarjetas de memoria, unidades flash USB, SSD, entre otros.

La creciente demanda en equipos y dispositivos móviles en los últimos 5 años ha impulsado el almacenamiento NAND Flash, los consumidores buscan capacidades de almacenamiento más grandes y rápidas para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con el reporte de Mordor Intelligence China es de los mercados más estables pues sus plantas de producción están automatizadas y abastecidas de suficiente materia prima.

Discos de estado sólido (SSD)

La tecnología NAND Flash comparada con las de anteriores generaciones es más duradera pues no poseen partes móviles, en el caso de los SSD consumen menos energía que los discos duros tradicionales, esto no solo mejora la vida útil de los dispositivos portátiles, además de no ser sensibles a los campos magnéticos, esto significa que no perderán datos de exponerse a imanes, lo que brinda beneficios en términos de seguridad y protección de datos. Actualmente la capacidad en este tipo de dispositivos alcanza los 2 terabytes de almacenamiento, soporta protocolo SATA III con velocidad de transmisión de hasta 550MB/s.

Tarjetas de Memoria

En cuanto a las memorias USB, las opciones más destacadas son tarjetas SD con capacidad de hasta 256GB y MicroSD de hasta 512GB. En este caso la tecnología NAND Flash permite velocidades de lectura y escritura rápidas, lo que significa que la transferencia de archivos se hace sin dificultad.

“Cuando se trata de tarjetas de memoria, en Dahua existe el compromiso de seguir un procedimiento estricto, así como la inspección de los dispositivos de manera exhaustiva. Solo de esta manera pueden ser avalados para ser entregados a los clientes finales, esto ha contribuido a que estos sistemas de almacenamiento sean confiables y de excelente calidad”, destacó Abril Lanzagorta, Gerente de Mercadotecnia y Comunicaciones en Dahua Technology México.

Unidades Flash USB

Las unidades Flash USB ofrecen un excelente rendimiento, confiabilidad y compatibilidad. Esta línea de productos es ideal para grabar videos, tomar fotografías, jugar videojuegos, etc. Gracias a las características de las unidades los usuarios pueden tener la confianza de que sus archivos digitales están seguros.

Discos duros para almacenamiento externo

Dahua ha diseñado estos dispositivos para ser portátiles, compactos, elegantes y fáciles de operar. Con una gran compatibilidad y rendimiento, los dispositivos de almacenamiento externo son compatibles con varios sistemas operativos y capacidades de hasta 2 terabytes. Cuentan con puerto USB 3.0 para garantizar un funcionamiento estable y rápida transmisión de la información.

“Con la llegada de estas soluciones al mercado mexicano, el objetivo de Dahua es convertirse en líder de almacenamiento seguro de datos, entregando productos amigables con el medio ambiente y de alta calidad”, comentó Lanzagorta.