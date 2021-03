CVA lanza su herramienta Marketplace

Grupo CVA pone a disposición de sus clientes la herramienta de Marketplace en donde ofrecerá las herramientas necesarias para la transformación digital y en donde los resellers podrán adquirir licenciamiento de software en forma automatizada y administrar las licencias de sus clientes, lo que se traduce en un mejor control, servicio y ahorro de tiempo.

El Marketplace CVA esta montado sobre la plataforma KATY y esta diseñado para la venta de software, servicios y nube. Esta herramienta fue una colaboración entre Global Channel Network, una empresa internacional con presencia en alianza con más de 22 países lo que los convierte en una plataforma global y que se especializa en los negocios B2B a través de la transformación digital y de la cual Grupo CVA es socio y su único representante en México.

El potencial que la herramienta de Marketplace tiene, va de la mano de la cadena de valor a 5 niveles que van desde el fabricante hasta el usuario final. En esta primera etapa se abrirá solamente al reseller, recordando que CVA no toca al usuario final, en todo momento el control y el seguimiento vendrá de la mano del canal de distribución.

Algunos servicios de valor con los que cuenta esta plataforma son: herramienta de soporte técnico, repositorio de documentación multifabricante, constante oferta de formación y herramientas para la digitalización de la facturación.

Durante nuestra 1ra Etapa de lanzamiento nos enfocaremos en el Esquema de Licenciamiento ESD (Electronic Software Distribution), algunas de las marcas que ya conectaron sus servicios al Marketplace de CVA son:

Kaspersky, Bitdefender, Eset, Norton, Softrestaurant y Microsoft ESD, esta última nuestra reciente incorporación al catalogo ya en distribución directa con el fabricante y CVA.

El mayorista invita a sumarse al lanzamiento que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo en Go to Webinar, con la presencia de Adolfo Mexía / Director General de Grupo CVA, Ricardo López / Team leader Marketplace y Miquel Rey / CEO & Co- Founder de Global Channel Network.