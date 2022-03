Cubrirán escasez de talento “tech” con programa de aceleración

La startup mexicana Thincrs, plataforma de capacitación y reclutamiento de talento tecnológico, puso en marcha el programa de aceleración de talentos para capacitar a jóvenes con las competencias que demanda hoy el mercado laboral, así como ofrecer la certeza de obtener un empleo de alto valor en las industrias de mayor tendencia en esta economía.

Dicha iniciativa tiene la finalidad de cerrar la brecha cada vez más grande que existe entre la industria y el talento, esto derivado de los cambios constantes vividos en la nueva economía.

Según el Institute for Business Value (IBV) de IBM, el 45 por ciento de las empresas en México afirma que no encuentra las competencias necesarias en los candidatos. Esto es así porque el mercado evoluciona tan rápido a la par de la tecnología que los nuevos profesionistas tienden a tener brechas de habilidades que dificultan su empleabilidad.

Este programa de aceleración de talentos busca disminuir dicha escasez de talento especializado reportada por las empresas y promover que los jóvenes mexicanos mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo en una compañía de renombre y con un sueldo competitivo.

Este proyecto educativo está dirigido a estudiantes de último semestre de la carrera o de preparatoria técnica y graduados hace seis meses, tiene inicio en Marzo del 2022.

“Los participantes van a adquirir tanto las competencias como la experiencia de trabajos de empresas internacionales y de alto valor del sector de TI, empresas de transformación digital y sector manufacturero, principalmente en empresas automotrices y aeroespacial”, afirma Miguel Ángel Velarde, CEO y fundador de la plataforma.

El programa combina rutas de aprendizaje personalizadas con contenidos, evaluaciones, proyectos en línea y guía de mentores y especialistas, esto durante un periodo que va de los tres a los seis meses. Al final, las empresas seleccionarían a los candidatos a contratar.

“Nosotros les decimos a las empresas que somos su aliado, su socio en crear las fuerzas básicas de la compañía para que no pierdan el enfoque de su core business ni los recursos para la formación de talento nuevo. Nosotros vamos a solucionar el problema de una manera más eficiente utilizando inteligencia artificial y toda una metodología que tenemos en línea a un costo más bajo”, asegura el CEO de la plataforma.

Miguel destaca también que la principal ventaja para las empresas es que los talentos van a desarrollarse con base en trayectorias personalizadas con los procesos, la cultura y el ADN de cada una, para asegurarse que cuenten con las competencias necesarias para ser eficientes en los perfiles demandados. Por su parte a los talentos les da la oportunidad de desarrollarse en las áreas que la empresa en la cual aplicó está solicitando.

Actualmente, el programa está en colaboración con varios clusters de TI como el IJALTI y clústers manufactureros como Index tanto en Jalisco como en Chihuahua, Nuevo León y Puebla.

En cuanto a instituciones educativas, hay acuerdo con ANUIES, con el Tecnológico de México, la UAM, con los tecnológicos en Chihuahua, entre otros. También hay acuerdos con empresas como Improving, Amdocs, Kueski y Microsoft.

La idea es incrementar sus alianzas con más clústers, empresas y universidades a lo largo de este primer programa que se lanzará a nivel nacional, el que tiene como meta formar como mínimo a mil personas y tener conexiones con al menos 20 empresas.

Hasta la fecha, estos son los programas que están contemplados:

TI

-Full Stack Developer

-Ciencia de datos

-Ciberseguridad

Manufactura

-Diseño de prototipos asistido por computadora

-Gestión de la trazabilidad de productos

-Gestión de Cadena de suministros y logística