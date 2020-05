Consolidar el ecosistema de partners con miras al futuro

Al reflexionar sobre los 25 años de carrera, no hay ninguna duda de que las circunstancias que enfrentamos hoy no tienen precedentes. Estamos todos en proceso de adaptarnos a un mundo cambiante tanto a nivel personal como profesional. A medida que unimos nuestras fuerzas para afrontar juntos este reto, sepa que Red Hat está aquí para ayudarlo.

Una cosa que permanece invariable es el compromiso de Red Hat de trabajar con y a través de nuestro ecosistema de partners para dar soporte a nuestros clientes. En épocas como ésta es cuando nos damos cuenta de que el estilo de código abierto nos mantiene con los pies firmes en la tierra y con la atención puesta en la colaboración y la transparencia como medios que favorezcan la creatividad y la innovación. Corregir un error, ser la inspiración de una solución mejor, unirnos para un bien mayor.

Los partners de Red Hat han sido siempre el factor multiplicador de la comunidad de código abierto y la fuerza motriz del éxito de los clientes. Creo que el tiempo ha demostrado que más que un “ecosistema de partners”, es una comunidad. En mi contacto diario con los partners, descubro en ellos un abrumador sentido de compasión, positivismo y determinación de ayudar a los demás. Nuestros partners y clientes están aunando sus fuerzas para aceptar el cambio, encontrar soluciones creativas, seguir siendo flexibles y priorizar la salud y la seguridad por sobre todas las cosas.

Red Hat continúa explorando los productos que propicien el éxito de sus partners y clientes, entre los que se encuentran las herramientas y los recursos adecuados que ayuden a sostener los negocios virtuales y satisfagan las necesidades de los clientes. Red Hat ha actualizado su programa de capacitación y certificación para poder ofrecer clases dirigidas en modo virtual y ha prorrogado los plazos de finalización tanto para partners como clientes. En el portal de partners encontrará las actualizaciones del programa y los recursos disponibles.

Aunque en este preciso instante la atención está puesta en el hoy, el mañana y las semanas venideras, no puedo dejar de reconocer los últimos éxitos y el avance logrado por los partners de Red Hat. Hace casi un año anunciamos la consumación de la adquisición por parte de IBM y nos comprometimos frente a nuestros partners a que este paso no afectaría el espíritu de código abierto, de colaboración y compromiso que encarna el ecosistema de partners de Red Hat. Me enorgullece decir que este compromiso continúa vigente y nuestros partners siguen gozando de autonomía mientras aprovechan los beneficios de la magnitud y aceleración que IBM le aporta a Red Hat. En el Red Hat Summit Virtual Experience de la próxima semana, esperamos reencontrarnos con nuestros partners para celebrar estos últimos logros históricos.

Año tras año, nuestros partners continúan promoviendo las soluciones de código abierto a nuestros clientes. Aunque los desafíos de hoy sean distintos a los de ayer, el ecosistema de partners o, mejor dicho, la “comunidad” de Red Hat, se mantiene sólida. Juntos transitamos el futuro y superaremos cualquier obstáculo.

Mark Enzweiler, Vicepresidente senior, Alianzas y ventas de canales.