Comunidad CompuSoluciones se centra en IA y seguridad

Bajo la premisa de que para 2027, más del 25% del presupuesto en tecnología se dirigirá hacia Inteligencia Artificial, el mayorista destacó en su evento Comunidad CompuSoluciones que sus esfuerzos se encaminarán a habilitar a sus socios hacia estos servicios.

La firma hizo énfasis en sus propuestas con IBM Watson, Copilot de Microsoft y Rablo, un desarrollo propio, para entrar en este mundo de manera paulatina pero constante. La primera se puede aprovechan mediante chatbots y AIGen, la segunda mediante venta de licencias y la tercera ofrece herramientas administrativas automatizadas.

Juan Pablo Medina Mora, director general de CompuSoluciones, explica que este evento fue diferente a otras ediciones porque es la primera vez que se realiza en formato presencial. El evento fue planeado y realizado durante la pandemia para acercarse con sus clientes y encontraron que es una experiencia muy valiosa. Por ello, paso de tener un formato digital a uno presencial, con la condición de mostrar contenido tecnológico muy valioso.

Este año, el perfil de audiencia va más allá de las direcciones generales de los distribuidores, perfil que ya estaba cubierto en la convención de asociados, y se amplía a sus áreas de ingeniería y ventas, que requería más cercanía, así que ese es el modelo en la comunicación.

Para llegar a este grupo de gerencias y vendedores de los distribuidores con los mensajes de industria y de fabricantes, así como de ofertas de valor fue que se decidió hacer comunidad Compusoluciones en formato presencial. El director del mayorista se dijo contento con el resultado, porque ve como han estado muy cercanos y atentos a los mensajes.

Dijo que la Inteligencia Artificial ciertamente son conceptos que están muy de moda en cuestión de meses ChatGPT ha liberado cuatro versiones diferentes. “Hoy por hoy tenemos interacción en muchas de las soluciones de IA que manejamos todos los días, desde el WhatsApp hasta el banco, ahí está esta condición de Inteligencia artificial disponible para todos”.

Inteligencia artificial va a ayudar a ser más eficientes en el trabajo, a hacer las cosas más rápido, a tener información mejor ordenada para tomar mejores decisiones. Se está viviendo un momento súper acelerado de la Inteligencia artificial pero es el momento más lento que veremos en el resto de nuestras vidas. Por ello, necesitamos trabajar para asimilar estas tecnologías e incorporarlas y poderlas llevar a los clientes para hacer negocio con ellas. Los clientes están ávidos de usar Inteligencia artificial pero no saben cómo, no saben para qué les puede servir, asegura.

“Si hacemos bien nuestro trabajo, podemos interpretar cómo la Inteligencia artificial les puede ayudar. Podemos llevarles esta propuesta y venderles productos, consultoría y entrenamiento, pues hay una mina de oro ahí. Decía Microsoft durante su sesión que los distribuidores que están haciendo implementación y entrenamiento sobre Inteligencia artificial están ganando 8 dólares por cada dólar de venta de productos de Inteligencia artificial, lo cual suele ser un gran negocio, pero depende de cada uno de nosotros que lo podamos aprovechar”

Medina Mora espera que sean los mismos canales quienes vendan IA y algunos nuevos, pero afirma que quienes no le quieran entrar Inteligencia artificial, no trascenderán. “Entonces, no es una opción no entrar a Inteligencia artificial, pero primero necesitan aprender a usarla y medir la eficiencia, para después se la puedan platicar a los clientes y le enseñen lo que se puede hacer, así como los productos terminados que les permitan hacer el trabajo en la cuarta parte del tiempo. No se trata de dejar que la IA haga todo, sino que sea el copiloto, el asistente, y en ese sentido pedirle que ayude con elementos que después revisaremos y pondremos en nuestro plan. Ese es el proceso que se debe seguir: entenderla, entrenarnos en el proceso de uso y compartir la experiencia con el cliente para poder hacer negocio”, afirma.

Al mismo tiempo, explica que hay que ponerle tiempo en la agenda para para estudiar y para probar. Se deben reservar al menos un par de horas a la semana para hacer las pruebas y gastarse unos pesos en comprar licencias de copilot y ver cómo puede ayudar a hacer mejor las tareas de todos los días, y una vez que se entiende se pueda hablar de ella y compartirla.

Finalmente, Juan Pablo dijo que sus expectativas económicas para el futuro inmediato son buenas. “Este año todavía quedan algunos presupuestos por capitalizar y hay oportunidades interesantes. Siempre el último año del sexenio ha sido el año donde al principio hay mucho gasto y después se apaga. Este sexenio es atípico porque terminó antes y empezó antes el nuevo.

“Por ello hay muchos presupuestos por cerrar para el año entrante. Espero un crecimiento interesante en lo que son tecnologías de información porque mismo Gobierno Federal tendrá que actualizar mucha infraestructura que no había actualizado, lo cual da buenas oportunidades y eso trae derrama. Por su parte, las empresas están con la necesidad de actualizar plataformas y la Inteligencia artificial nos traerá nuevas oportunidades de actualización de Hardware para poder utilizarla en mejores condiciones y eso en sí mismo genera una muy buena oportunidad de negocio. Por ello, espero que el año que entra, el mercado de tecnologías de información crezca entre 6 y 8% para México. Vamos a ver si mi bola de cristal funciona, pero por lo pronto hay que luchar por ello”.