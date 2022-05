Comunicaciones por video son fundamentales en 2022

Zoom señala que el video seguirá transformando la plantilla laboral y las experiencias en todos los sectores, pero esta nueva era también desplazará las viejas nociones de cómo pueden ser los negocios, la educación y la sociedad, y creará nuevas posibilidades tanto personales como profesionales, y compartió alguna de ellas.

El imperativo de la “experiencia total”

La forma en que los clientes experimentan su marca siempre ha sido importante, pero esas experiencias son aún más determinantes a nivel interno y las organizaciones deben examinar detenidamente las experiencias combinadas de los clientes y los empleados y la satisfacción que su empresa brinda a las personas.

La satisfacción del cliente siempre ha sido lo más importante para los directivos empresariales, y a medida que adoptamos nuevas formas de trabajo, la satisfacción de los empleados es un aspecto fundamental de cara al futuro, por lo que Zoom espera observar a las organizaciones trabajando para brindar esta experiencia total a través de una combinación estratégica de conexiones presenciales y virtuales.

Optimización de la experiencia del cliente

Un panorama hipercompetitivo significa que los consumidores actuales tienen más opciones que nunca y por lo tanto, exigen experiencias más atractivas y de excelencia. Sus elevadas expectativas de servicios proactivos, interacciones personalizadas y experiencias conectadas presionan a las empresas para que cumplan esas exigencias, por lo que la mejor forma de ofrecer una experiencia de cliente mejor que la de los competidores, es encontrandolos donde están y haciéndolos participar de la manera que ellos prefieran y para ello, se debe empezar por incorporar el video a los métodos de participación y divulgación, creando una nueva versión por video de todo.

Optimización de la experiencia del empleado

Los directivos empresariales deben reinventar los entornos de trabajo en las oficinas centrándose en la satisfacción de los empleados, la inclusión, la igualdad, la colaboración, la productividad y el propósito. Quienes no consigan valor o inspiración en su entorno corporativo pueden encontrar fácilmente su entorno de trabajo preferido en otro lugar.

• Diseño de espacios de trabajo con propósito: los empleados que van a la oficina deben tener una razón para trasladarse ahí, así como el espacio y las herramientas adecuadas que necesitan cuando llegan. Recordemos que es necesario un espacio donde sea posible trabajar, pero la oficina no es el único lugar donde se puede hacer. Millones de trabajadores del conocimiento de todos los sectores del mundo han demostrado que pueden ser más productivos al trabajar desde cualquier lugar.

• Nivelación del campo de juego híbrido: cuando los equipos presenciales se comunican por video con los miembros de los equipos remotos, tecnologías como Smart Gallery crean reuniones más equitativas y más inclusivas. Los participantes remotos pueden ver las expresiones faciales y el lenguaje corporal de todos, y seguir mejor la conversación en general. Si se combinan con la traducción y la transcripción de idiomas en tiempo real, herramientas como Smart Gallery serán un importante catalizador para favorecer la inclusión y la igualdad.

• Interoperabilidad de las aplicaciones: los equipos son más eficientes cuando pueden utilizar sus herramientas preferidas siempre que las necesiten, y mejor aún cuando estas funcionan perfectamente juntas.

Reinvención masiva en todos los sectores

Las empresas se reinventarán primero porque tienen que hacerlo, y segundo porque pueden hacerlo rápidamente. Sectores enteros, como la atención médica primaria y secundaria, el sector inmobiliario, los servicios financieros y el comercio minorista, se están replanteando su forma de interactuar con los clientes porque hay nuevas expectativas de ver y experimentar las cosas.

Esto también se debe en parte a que la barrera de entrada para el desarrollo de servicios digitales es mucho más baja. Las empresas de servicios en la nube, como Zoom, están dotando a los desarrolladores de las herramientas y los recursos que necesitan para crear de forma flexible nuevos servicios. La carrera de la transformación o disrupción digital está ya en marcha.

La gran capacitación

El futuro del trabajo no se limita a cómo es el trabajo, sino a cómo se hace y, lo que es más importante, a cómo colaboramos. La tecnología puede ayudar a mantener este mundo laboral dinámico y en rápida evolución tan colaborativo e inclusivo como sea posible. Toda la plantilla necesitará formación sobre cómo incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas de forma que aumenten la colaboración y mantengan la eficiencia de los equipos, independientemente de la ubicación de los empleados.

“Cuando la pandemia se extendió por el mundo, las soluciones de video se adoptaron prácticamente de la noche a la mañana para mantener la comunicación empresarial, educativa, gubernamental y presencial. No obstante, la innovación en materia de comunicación no termina en el video. Una visión de toda una plataforma de videocomunicaciones debe estar incluida ahora más que nunca, en la hoja de ruta de una empresa”, señaló David Díaz, Head of LATAM de Zoom