Cómo protegerse de los bots

La gestión de bots permite a las organizaciones distinguir los bots buenos de los malos para que puedan identificar y bloquear el tráfico de bots no deseados y maliciosos.

No todos los bots son “malos”, después de todo. Los bots “buenos” son aquellos en los que confiamos, por ejemplo, los bots de búsqueda que ayudan a los clientes a encontrar lo que buscan en la web y los chatbots que mejoran las experiencias de los clientes. Los bots malos realizan tomas de control de cuentas y relleno de credenciales, lanzan ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y roban propiedad intelectual o afectan su inteligencia comercial.

La mitigación de bots reduce el riesgo de amenazas relacionadas con bots y elimina cualquier tráfico de bots no deseado de su red. Para la estrategia de seguridad general no solo hay que considerar cómo mitigará los bots maliciosos, sino también filtrar el tráfico de bots no deseados en general.

¿Cómo pueden los bots malos dañar su negocio?

Afecta negativamente al SEO: pueden copiar y extraer datos con derechos de autor o marcas registradas de sitios web y reutilizarlos, a menudo con fines competitivos, en otros sitios web.

Deteriora la confianza del cliente: los bots pueden llenar las bandejas de entrada de sus clientes con correo electrónico no deseado que contiene enlaces maliciosos, escribir reseñas de productos falsos, crear cuentas de redes sociales falsas para escribir contenido falso o sesgado, inflar las vistas o el número de seguidores, escribir comentarios provocativos en línea para generar controversia, votaciones manipuladas, y más. Estos tipos de actividades pueden frustrar a los clientes, alejarlos de su sitio y arruinar su reputación.

Análisis sesgado: los atacantes pueden usar botnets para lanzar ataques DDoS que hacen que una aplicación o red no esté disponible que pueden afectar las métricas de tráfico. Además, los bots pueden crear clientes potenciales inexistentes al crear y luego abandonar carritos de compras en línea en un sitio de comercio electrónico.

Destruye el ROI de la publicidad: los bots pueden cometer fraude de clics al hacer clic automáticamente en un anuncio. Esto distorsiona los datos informados a los anunciantes y les cuesta mucho dinero a las empresas porque terminan pagando por clics no humanos. Las empresas también pueden utilizar el fraude de clics para aumentar deliberadamente los costes publicitarios de sus competidores.

Pérdida de ingresos: ya sea por un sitio web que no responde o marcado, visitantes redirigidos a un competidor, personal de ventas que persigue oportunidades o clientes potenciales falsos, pagan más por anuncios en los que se hace clic o simplemente toman malas decisiones comerciales basadas en malos datos.

Se necesita una solución de protección contra bots para administrar y mitigar las amenazas de bots. Esta debe abordar los desafíos técnicos y comerciales que crean los bots:

Mitigue de forma proactiva el riesgo de bots: proteja sus aplicaciones de ataques automatizados como la apropiación de cuentas, el reconocimiento de vulnerabilidades o la denegación de servicio.

Optimice la inteligencia comercial: elimine el tráfico de bots no deseado que distorsiona sus datos legítimos de inteligencia comercial. Concentre su tiempo y recursos en la participación real del cliente.

Mejore el rendimiento, la disponibilidad y el costo: al descartar el tráfico malicioso o no deseado antes de que llegue a sus aplicaciones, puede tener un tamaño más pequeño y más predecible de la infraestructura de soporte de sus aplicaciones.

¿Cómo protege F5 contra los ataques de bots?

Las amenazas automatizadas requieren defensas automatizadas. La protección contra bots de F5 brinda seguridad proactiva de varias capas que bloquea y elimina el tráfico de bots dañinos antes de que pueda llegar a su red, mitigando los bots que realizan apropiaciones de cuentas, reconocimiento de vulnerabilidades y ataques de denegación de servicio dirigidos a su red o capa de aplicaciones.