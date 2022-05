Cómo mantenerse a salvo siendo gamer

La industria del gaming es la segunda en recibir los 500 mayores ataques cibernéticos del mundo. Los Esports son un fenómeno en constante crecimiento que representa perfectamente el crecimiento y la influencia del mundo digital en nuestras vidas, según el informe “eSports & Live Streaming Market Report” de Newzoo, se prevé que en 2022 esta industria rebase los 1,380 millones de dólares en ingresos.

Aunque el juego competitivo existe desde hace tiempo en países asiáticos como Corea del Sur, en los últimos años la demanda de este mercado se ha disparado. Sin embargo, tanto si se es un jugador profesional, un jugador ocasional o el padre de un niño obsesionado con los videojuegos, si no se tiene protección para los dispositivos, se puede ser víctima de algún tipo de ciberataque.

Dado que los deportes electrónicos son un mercado diverso, la industria del juego es un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. No todos los jugadores son profesionales: algunos optan por jugar mientras transmiten su experiencia en plataformas de Livestream como Twitch y YouTube Gaming, pero todas las partes están constantemente expuestas a grandes pérdidas debido a los ataques DDoS y otras amenazas a la seguridad.

Los ataques a la red distribuida suelen denominarse ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). A diferencia de otros tipos de ciberataques, los ataques DDoS no intentan violar un perímetro de seguridad. Más bien, tienen como objetivo hacer que un sitio web y sus servidores no estén disponibles para los usuarios.

Según el informe trimestral de DDoS de Lumen Technologies, los juegos online recibieron un 13% de los 500 ciberataques más grandes. Por ello, dentro del marco del día mundial del Internet, compartimos acciones de prevención que se pueden aplicar para mantenerse a salvo de riesgos:

• Utilizar contraseñas fuertes y únicas: Una de las formas más sencillas de protegerse es asegurarse de que las contraseñas sean diferentes en todas las plataformas. Se puede incluso actualizar contraseñas una vez al mes para elevar la protección.

• Aprovechar las opciones adicionales de seguridad y privacidad cuando estén disponibles: estas pueden ser en forma de autenticación de dos factores para garantizar que el usuario que afirma ser el propietario de la cuenta pueda verificar esta afirmación fácilmente.

• Descargar sólo de fuentes fiables: evitar los complementos de terceros, las descargas ilegales y los códigos de trucos, pueden parecer una buena idea al principio, pero las consecuencias superan los beneficios prometidos.

• Gestionar perfiles de juego: hoy en día, los perfiles de juego deben tratarse como un perfil y un feed de redes sociales normales. No revelar información que se considere sensible. Se puede elegir quién ve las actividades de juego y quién no.

Muchos de los riesgos a los que se enfrentaban los jugadores en línea hace unos años siguen siendo los riesgos a los que se enfrentan hoy en día. La industria del juego debe incorporar la ciberseguridad al software, al hardware y a las redes, con autenticaciones más fuertes y otros controles de seguridad para dificultar el control de los atacantes.

Tomarse el tiempo de jugar videojuegos debe ser divertido, una forma de relajarse, desahogarse y desestresarse. Sin embargo, reconozcamos también que los juegos ya forman parte del panorama general de las amenazas. Asegúrese de que la información está a salvo de cualquier peligro en el mundo digital y fuera de él.