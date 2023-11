Cisco presenta su estrategia de IA para Webex

Cisco anunció una nueva estrategia de IA para Webex que mejorará la comunicación y la colaboración. A diferencia de las ofertas de IA que se enfocan únicamente en texto o documentos, Webex utilizará comunicaciones en tiempo real para audio y video con el fin de resolver retos cotidianos, como garantizar llamadas y reuniones con audio y video nítidos a pesar del escaso ancho de banda.

Además, Cisco anunció el lanzamiento de su nuevo Asistente de IA de Webex con nuevas capacidades que aumentarán la productividad y precisión para los clientes. La estrategia de IA de Webex y el Asistente de IA de Webex se aplicarán en toda la cartera completa de Webex, que incluye el conjunto de herramientas Webex, dispositivos de colaboración de Cisco, el centro de contacto Webex, Webex Connect y Webex Control Hub. Clientes como McLaren Racing y Team DSM están probando las nuevas capacidades de IA de Webex.

“Estamos en el punto de inflexión de una nueva era de trabajo híbrido, y la IA tiene la clave para ayudarnos a cerrar la brecha y permitirnos trabajar y comunicarnos al máximo de nuestro potencial”, dijo Jeetu Patel, vicepresidente ejecutivo y gerente general de seguridad y colaboración de Cisco. “Nuestra plataforma Webex ha permitido durante mucho tiempo nuestro rápido ritmo de innovación. El anuncio de hoy es un paso monumental adelante, ya que los clientes se beneficiarán de la presencia de la IA en todos los aspectos de la plataforma Webex”.

Presentando modelos multimedia en tiempo real

Las señales visuales y auditivas como gestos y salir de la sala durante una reunión proporcionan un contexto invaluable sobre las interacciones humanas. Los nuevos modelos multimedia en tiempo real (RMMs, por sus siglas en inglés) de Cisco en Webex mejorarán la calidad de audio y video. Estos modelos tienen la capacidad de tomar múltiples flujos de medios y producir múltiples resultados, como reconocimiento de personas y objetos; además del análisis de acciones como movimiento y gestos. Los RMMs en Webex también permitirán que los canales de audio y video se utilicen como señales de contexto en capacidades basadas en texto tradicionales, como resúmenes y puntos destacados de reuniones. Al fusionar de manera única la IA para texto, audio y video, los usuarios de Webex se beneficiarán de importante información en tiempo real. Por ejemplo, en el futuro, Webex podría reconocer que un participante de la reunión se ausentó y capturar notas de la reunión para poner a esa persona al día cuando regrese.

Nuevo códec Webex AI ayuda a los clientes a alcanzar novedosos niveles de calidad de audio y video

Las personas se ven regularmente afectadas por las limitaciones de red, lo que puede tener un impacto directo en llamadas y reuniones. Por ejemplo, un usuario puede experimentar interrupciones al conectarse desde su automóvil, una habitación de hotel o una zona rural con una conectividad deficiente. El audio o video entrecortado a menudo interrumpe las conversaciones y frustra a las personas, desde los participantes de la reunión hasta los clientes que llaman a un centro de contacto comercial.

Cisco está presentando un nuevo Codec de IA en Webex, una nueva solución de IA generativa que redefinirá la comunicación en tiempo real y resolverá el desafío de la calidad de audio. El Codec de audio tiene como objetivo ofrecer audio cristalino independientemente de las condiciones de la red, incluso en áreas con conexiones intermitentes. La eficiencia de Webex con su Codec de IA permite una redundancia masiva de transmisión para recuperarse de la pérdida de paquetes de red. El Codec de IA de Webex también cuenta con funciones de mejora del habla incorporadas, como eliminación de ruido, repercusión y extensión de ancho de banda, para ofrecer una claridad de audio sin precedentes.

De manera similar, Webex aplicará técnicas de aprendizaje automático para mejorar la calidad de video mediante la súper resolución. Ofrecerá reuniones de alta definición con una calidad de video sorprendente independientemente de las condiciones de ancho de banda.

El Asistente de IA de Webex ayuda a trabajadores y clientes

El recién lanzado Asistente de IA de Webex proporcionará un conjunto sólido de capacidades que facultan a las personas para realizar su mejor trabajo. También minimizará el trabajo y los costos para el departamento de IT, impulsando en última instancia el valor empresarial. El Asistente de IA de Webex hará preguntas a los usuarios, como “pregúntame sobre la reunión”, a las que los usuarios pueden responder con frases escritas, como “ponme al día con los 15 minutos que me perdí en la reunión” o “ponme al día con todas las reuniones que me perdí el viernes mientras estaba de vacaciones”, para generar respuestas en tiempo real. El Asistente de IA de Webex ya está integrado de forma nativa en los dispositivos de colaboración de Cisco y abarcará el portafolio de Webex. Las nuevas capacidades del Asistente de IA de Webex incluirán:

Cambio de tono de mensaje proporciona cambios recomendados en tono, formato y redacción en Webex Messaging y Slido. Por ejemplo, el Asistente de IA de Webex puede sugerir sustituirr una respuesta brusca como “esto no es bueno; rehaz el resumen”, por una opción más profesional como “este es un documento fantástico, pero el resumen inicial podría mejorar”.

Respuestas sugeridas a mensajes para agentes de centros de contacto que responden a clientes en canales digitales. Las sugerencias de texto se basan en el historial de contexto y la inteligencia circundante.

Resúmenes de reuniones ayudarán a los usuarios a ponerse al día con las partes de las reuniones que se perdieron o con reuniones enteras en tiempo real, con un resumen fácil de entender de lo que se perdió. Los resúmenes de reuniones estarán organizados en capítulos y puntos destacados. Con los capítulos, las personas pueden saltar a varios temas. Por ejemplo, pueden preferir enfocarse en profundidad en la parte escrita de la discusión financiera, y luego ver un breve video que resuma el enfoque de la reunión en su totalidad.

Resúmenes de mensajes ayudan a las personas a mantenerse al día recapitulando mensajes no leídos o recapitulando espacios. Son personalizados, por lo que un usuario puede pedirle al Asistente de IA de Webex que resuma los mensajes de su jefe en un espacio que contiene mensajes de varias personas, por ejemplo.

Resúmenes de temas de Slido generan temas comunes compartidos en preguntas y encuestas interactivas durante eventos virtuales e híbridos para que los participantes naveguen fácilmente por lo que está en tendencia.

Estas nuevas capacidades están en varias etapas de disponibilidad, y se planea comenzar el envío antes de finales de 2023.

Aprovechando el mejor modelo lingüístico basado en el caso de uso

Entendiendo que ciertos modelos lingüísticos (LLMs, por sus siglas en inglés) serán más adecuados que otros según el caso de uso y el entrenamiento, Webex utilizará una combinación de los mejores modelos disponibles. El enfoque federado de Webex combina modelos comerciales, de código abierto, propietarios de Cisco y modelos selectos de clientes para ofrecer la mejor experiencia posible.

Enfoque de Cisco hacia la IA responsable

Cisco ha aprovechado la IA con lenguaje natural, inteligencia de audio, inteligencia de video y análisis durante años, todo diseñado con atención a la seguridad, la privacidad y los derechos humanos desde el principio. Reconocer la promesa significativa de la IA mientras se adhiere a estándares de transparencia, equidad, responsabilidad, privacidad, seguridad y confiabilidad es una misión continua en Cisco. Esta es la promesa del Marco de IA Responsable de Cisco, que se aplica a nuestras ofertas de IA. La estrategia de IA de Webex y las capacidades del Asistente de IA de Webex son seguras y están alineadas con el Marco de IA Responsable de Cisco.