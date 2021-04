Cisco presenta nueva arquitectura SASE

Cisco lanzó una nueva oferta ampliada de Secure Access Service Edge (SASE). Este es el siguiente paso importante en el camino de Cisco para simplificar radicalmente la seguridad y las redes al ayudar a los equipos de operaciones de red (NetOps) y operaciones de seguridad (SecOps) a conectar de forma segura a los usuarios con las aplicaciones. Además, Cisco anunció mejoras en su plataforma nativa de la nube, SecureX, para administrar de manera más rápida y eficaz nuevas amenazas.

El trabajo ya no es un lugar sino una experiencia, y los eventos globales del último año han hecho que trabajar desde cualquier lugar sea la norma. Al mismo tiempo, esta tendencia aumentó la complejidad de la administración de redes y seguridad en una superficie de ataque en expansión de usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos. A medida que el concentrador pasa del centro de datos al usuario, una arquitectura SASE ha surgido como una de las principales prioridades organizativas para proporcionar una conexión perfecta a las aplicaciones.

Cisco SASE hoy y en el futuro

Hoy, Cisco presenta la capacidad de comprar todos los componentes básicos del producto SASE en una única oferta con la flexibilidad de realizar una transición sencilla a un único servicio de suscripción en el futuro, lo que permite a las organizaciones comenzar a utilizar la arquitectura integrada de Cisco de inmediato. Cisco proporciona todos los componentes básicos de una arquitectura SASE, incluidas las mejores redes, acceso remoto, seguridad en la nube, acceso a la red de confianza cero y observabilidad. La visión de Cisco es combinar estas capacidades en un solo servicio de suscripción y brindar un acceso seguro y sin interrupciones a cualquier aplicación, a través de cualquier red o nube, en cualquier lugar donde trabajen los usuarios.

“Dado que la fuerza laboral es cada vez más híbrida, los marcos tradicionales de red y seguridad ya no pueden seguir el ritmo de esta nueva forma de hacer negocios. Nunca ha habido un momento más crítico para ofrecer algo radicalmente diferente, ya que cada cliente es único y necesita flexibilidad para determinar cómo encaja una arquitectura SASE en su entorno. Cuando se trata de transformación, no existe un enfoque único para todos y el cambio a un marco SASE no es diferente”, dijo Gee Rittenhouse, vicepresidente senior y director general del grupo de Negocios de Seguridad de Cisco. “Este anuncio permite a las organizaciones comenzar a usar todos los componentes básicos de una arquitectura SASE de inmediato, lo que simplifica más que nunca continuar su viaje hacia SASE”.

Además, Cisco continúa ofreciendo rápidamente funciones que desbloquean nuevos casos de uso de SASE, que incluyen:

Prevención de pérdida de datos: La prevención de pérdida de datos (DLP) de Cisco Umbrella permite a las organizaciones descubrir y bloquear datos confidenciales que se transmiten a destinos no deseados, al tiempo que evita la filtración de datos y respalda los requerimientos mandatorios.

Aislamiento remoto del navegador: El aislamiento remoto del navegador de Cisco Umbrella permite a los usuarios navegar por sitios web de forma segura mientras protege los dispositivos de los usuarios finales y las redes corporativas de las vulnerabilidades basadas en el navegador.

Detección de malware en la nube: La detección de malware en la nube de Cisco Umbrella encuentra y elimina el malware de las aplicaciones de almacenamiento de archivos basadas en la nube. A medida que más organizaciones mueven datos críticos para el negocio a aplicaciones basadas en la nube, necesitan asegurarse de que los usuarios puedan acceder a ellos, incluso desde dispositivos no administrados, y que esas aplicaciones en la nube sean seguras.

Expansión de Cisco SD-WAN Cloud Onramp: el lanzamiento de SD-WAN 17.5 con tecnología de Viptela amplía las capacidades de Cloud Onramp para experiencias de aplicaciones predecibles y seguras. Cisco se expande más allá de AWS y Azure para agregar ahora nuevas integraciones en la nube, incluidas Google Cloud y Megaport. Además, Meraki amplía aún más la conectividad SD-WAN desde las sucursales hasta los recursos en entornos de nube pública como AWS, Azure, Alibaba Cloud.

Nueva integración de SD-WAN y seguridad en la nube: Al expandir nuestras integraciones de seguridad y redes actuales con Cisco SD-WAN con tecnología Meraki y Umbrella, ahora se integra con Cisco Umbrella para acelerar las implementaciones de seguridad nativas de la nube en ubicaciones distribuidas con un protocolo simplificado de conectividad Internet Protocol Security (IPSec).

Observabilidad: Parte de la nueva oferta de SASE, la inteligencia de Internet y nube de ThousandEyes continúa permitiendo la visibilidad y la información procesable de las organizaciones en cada red, desde cualquier usuario hasta cualquier aplicación, para que puedan remediar incidentes rápidamente y mantener una conectividad confiable y una experiencia digital.

Autenticación sin contraseña: Duo presentó la autenticación sin contraseña independiente de la infraestructura, disponible para demos este verano. La visión es permitir lzero-trust con una experiencia de inicio de sesión libre de problemas, lo que garantiza que las empresas puedan proteger sin problemas una combinación de aplicaciones en la nube y en sitio sin requerir múltiples productos de autenticación o dejar brechas de seguridad críticas.

“Cuando se trata de SASE, la implementación variará ampliamente según el tipo de cliente. Además, las necesidades de los clientes variarán con el tiempo según los planes de transformación digital de las empresas“, dijo Zeus Kerravala, fundador y analista principal de ZK Research. Con diferentes opciones de consumo, Cisco tiene la oferta de SASE más flexible, lo que permite a los clientes implementar lo que necesitan hoy, y para evoluciponarlo a medida que cambian sus necesidades”.

Innovación continua de SecureX para simplificar radicalmente la seguridad

Además de simplificar el viaje de SASE para los clientes, Cisco también tiene la misión de simplificar y proteger aún más contra las amenazas emergentes. En la actualidad, Cisco ofrece una protección completa desde el endpoint hasta la nube con mejoras de la plataforma SecureX que reducen el tiempo de permanencia de SecOps y automatizan las tareas relacionadas con la detección y reparación de amenazas. Los nuevos flujos de trabajo automatizados incluyen el ataque a la cadena de suministro de SolarWinds, investigaciones de phishing e investigaciones de amenazas utilizando la información más reciente de Cisco Talos, uno de los equipos de inteligencia contra amenazas comerciales más grandes del mundo. Estas mejoras reducen el tiempo de detección de amenazas en un 95% y el tiempo de reparación en un 85%. Construido con numerosas integraciones de tecnología de Cisco en Secure X desde Cisco Secure Endpoint a Cisco Umbrella, la plataforma abierta también proporciona una configuración llave en mano con tecnologías de terceros, como Google, ServiceNow, Splunk y más.

Además de agregar simplicidad a nivel de plataforma, Cisco también anuncia integración y automatización en el endpoint. Cisco Secure Client, un nuevo conector de agente unificado para Cisco Secure Endpoint, AnyConnect y Umbrella, simplifica la implementación y la administración para una mayor eficiencia y eficacia. Cisco Secure Client sirve como punto de control local y sistema de alerta temprana para amenazas avanzadas en soluciones como SASE, Zero Trust y Extended Detection and Response (XDR).

“La adopción de un marco SASE y la reducción de la complejidad en general son constantemente las principales preguntas que escuchamos de nuestros clientes en su transición a un entorno de trabajo híbrido sostenido”, dijo Robert Parsons, Director de Práctica, Red y Seguridad Integrada, Transformación de Cloud + Data Center en Insight. “Con los anuncios de hoy, Cisco se está convirtiendo en el proveedor líder de un marco SASE. Además, su plataforma de seguridad simplificada e integrada, SecureX, nos ayuda a resolver los desafíos de seguridad y TI más complejos de nuestros clientes. Estamos entusiasmados con la oportunidad que tenemos por delante y la dirección que está tomando Cisco”.