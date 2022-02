Cisco extiende conmutación a las redes industriales

Cisco anunció la expansión de portafolio de Cisco Catalyst 9000, para brindar capacidad de conmutación de nivel empresarial a los entornos industriales operando en entornos difíciles y soportando infraestructura crítica como lo es petróleo y gas, carreteras, ferrocarriles, que demandan una conectividad que aporte mayor eficiencia, seguridad y agilidad empresarial.

La conectividad operativa en espacios industriales está creciendo exponencialmente conforme las organizaciones buscan mejorar eficiencias, la seguridad de los empleados, la agilidad del negocio y apoyar el trabajo híbrido. Por ello se requiere la pericia en TI para escalar y asegurar la red con los sistemas de Tecnologia Operativa (OT) se incorporan a las redes corporativas.

De acuerdo con Gartner, la mayoría de os CIOs tienen responsabilidad de decisiones de sistemas TO. 82 por ciento dijeron que sus responsabilidades para sistemas TO se han incrementado en los últimos tres años y 89 por ciento dice que se incrementará en los siguientes tres años.

TI y TO están colaborando más que nunca y necesitan herramientas comunes para escalar y asegurar la red. La automatización, segmentación y capacidades para identificar y resolver problemas de manera proactiva se vuelven primordiales para tener éxito. Estas capacidades están ampliamente desplegadas en las empresas, no así en las redes industriales. Sin infraestructura de grado empresarial los recursos de TI y TO están restringidos y pueden poner en riesgo los despliegues.

Por ello, para eliminar esta brecha el Cisco Catalyst Industrial Ethernet 9300 switch integra las capacidades empresariales con los protocolos industriales para entornos industriales difíciles, es decir una solución unificada para TI y OT para asegurar el éxito del negocio.

“Nuestros clientes están enfrentando desafíos masivos como la transición a fuentes de energía más limpias y la mejora de la confiabilidad de la red eléctrica, y la naturaleza crítica de estos entornos exige una infraestructura de red con seguridad, visibilidad y automatización de nivel empresarial para la escala”, dijo Vikas Butaney, Vicepresidente y Director General de Cisco IoT. “Estamos empoderando a nuestros clientes para modernizar sus entornos industriales a gran escala y construir una red ágil, al tiempo que protegemos sus activos de amenazas de ciberataques”.

El nuevo switch Cisco Catalyst IE9300 está basado en el chip ASIC Unified Access Data Pane (UADP) de alto rendimiento. Utiliza el sistema operativo Cisco IOS-XE, está gestionado por Cisco DNA Center y proporciona seguridad a través de Cisco Identity Services Engine.