Ciberdelincuentes ya no fuerzan el acceso, tienen claves legítimas. De acuerdo con Sophos, el 83% de los ataques de ransomware a empresas se ejecutan fuera del horario laboral y, en más de la mitad de los casos, los cibercriminales no fuerzan el acceso, solo inician sesión. Los ciberdelincuentes no descansan y prefieren operar cuando las empresas duermen. Así lo revela el nuevo Sophos Active Adversary Report 2025, que indica que el 83% de los ataques de ransomware a organizaciones se ejecutan fuera del horario laboral y que los atacantes pueden tomar el control total de una red en solo 11 horas.

El informe, elaborado por Sophos a partir del análisis de más de 400 casos reales atendidos por sus equipos de Managed Detection and Response (MDR) y Incident Response (IR) durante 2024, ofrece una radiografía de las técnicas y velocidad con la que operan los atacantes hoy en día.

Uno de los hallazgos más sorprendentes: en el 56% de los casos los atacantes no forzaron su entrada en la red, simplemente iniciaron sesión con credenciales válidas, obtenidas en muchos casos gracias a contraseñas comprometidas, que por segundo año consecutivo encabezan las causas raíz de los ataques.

Roban datos en menos de tres días

Al analizar las investigaciones de MDR e IR, el equipo Sophos X-Ops se centró específicamente en casos de ransomware, extracción de datos y extorsión de datos para identificar qué tan rápido avanzan los atacantes a través de las etapas de un ataque dentro de una organización.

En este sentido, el informe también revela que los atacantes tardan solo 72.98 horas (poco más de 3 días) en extraer datos una vez iniciado el ataque. Desde que roban la información hasta que son detectados, transcurren en promedio apenas 2.7 horas.

“La seguridad pasiva ya no es suficiente. Si bien la prevención es fundamental, la respuesta rápida es crítica. Las organizaciones deben monitorear activamente sus redes y actuar con rapidez ante la telemetría observada. Los ataques coordinados por adversarios motivados requieren una defensa coordinada. Para muchas organizaciones, esto significa combinar el conocimiento específico del negocio con la detección y respuesta lideradas por expertos. Nuestro informe confirma que las organizaciones con monitoreo proactivo detectan ataques más rápido y obtienen mejores resultados”, afirmó John Shier, CISO de campo.

Principales hallazgos del informe Sophos Active Adversary 2025:

Los atacantes pueden tomar el control de un sistema en solo 11 horas: El tiempo promedio entre la primera acción de los atacantes y su primer intento (frecuentemente exitoso) de comprometer el Active Directory (AD), uno de los activos más críticos en cualquier red Windows, fue de solo 11 horas. Si tienen éxito, los atacantes pueden tomar el control de la organización con mayor facilidad.

Los grupos de ransomware trabajan de noche: En 2024, el 83% de los binarios de ransomware se desplegaron fuera del horario laboral de las víctimas.

Las contraseñas comprometidas causaron el 41% de los ataques, seguidas de vulnerabilidades explotadas (21.79%) y ataques de fuerza bruta (21.07%).

El Remote Desktop Protocol (RDP) sigue dominando: el RDP estuvo involucrado en el 84% de los casos de MDR/IR, convirtiéndose en la herramienta de Microsoft más utilizada por los atacantes.

Principales grupos de ransomware en los casos de Sophos: Akira fue el grupo de ransomware más frecuente en 2024, seguido de Fog y LockBit (a pesar de una intervención gubernamental contra LockBit a principios de año).

El tiempo de permanencia se ha reducido a solo 2 días: En general, el tiempo de permanencia —tiempo desde el inicio de un ataque hasta su detección—disminuyó de 4 días a solo 2 en 2024, en gran parte debido a la inclusión de los casos de MDR en el análisis.

Tiempo de permanencia en casos de IR: Se mantuvo estable en 4 días para ataques de ransomware y 11.5 días para casos sin ransomware.

Tiempo de permanencia en casos de MDR: En investigaciones de MDR, el tiempo de permanencia fue de solo 3 días para casos de ransomware y apenas 1 día para casos sin ransomware, lo que sugiere que los equipos de MDR pueden detectar y responder a los ataques con mayor rapidez.

Recomendaciones para las empresas mexicanas

Para enfrentar este nuevo panorama, Sophos recomienda: