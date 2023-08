Centros de datos resistentes a calor

El incremento generalizado de la temperatura en todo el mundo es un factor que no solo impacta a los seres vivos, sino también a algunos edificios los cuales pueden ver afectado su desempeño, especialmente aquellos que se encargan de resguardar información importante, de ahí la importancia del diseño y el aire acondicionado para centros de datos, donde el control de la temperatura es fundamental para mantener una operación confiable.

Proteger la importante infraestructura de centros de datos y hacerla más resistente frente a eventos climáticos extremos es fundamental para el mundo operativo moderno. La American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE, recomienda que la temperatura de bulbo seco óptima para estos espacios con equipamientos desde clase A1 que contempla equipos con alto nivel restrictivo de control ambiental hasta los A4 con mayor rango de temperaturas permitidas; sea entre 18 y 27° C. Si se considera que las olas de calor en México han provocado temperaturas ambientales superiores a los 45°C2, garantizar que estos espacios operen en condiciones adecuadas se vuelve un punto fundamental.

¿Por qué los centros de datos deben considerar el clima como parte de su diseño?

“Los centros de datos se han convertido en uno de los mercados verticales más importantes de nuestra industria ya que hoy en día casi todas las empresas almacenan, procesan y protegen todo tipo de información. Si un centro de datos falla, podría resultar en una gran pérdida de datos, por lo que los equipos de aire acondicionado cada vez se vuelven más críticos y fundamentales para mantener una temperatura adecuada para un centro de datos”, comentó Carlos García, director general de Trane México.

Aunque la importancia de un centro de datos bien diseñado puede ser fácil de olvidar cuando funciona a la perfección en segundo plano, una falla podría convertirse en un incidente importante para la seguridad de la información. El control de la temperatura en los centros de datos es una de las principales prioridades para las operaciones, pero esta resiliencia se ve cada vez más desafiada a medida que nuestro clima cambia y las temperaturas ambientales aumentan.

Por mencionar un ejemplo, en el verano de 2022 se registró un evento “térmico” de altas temperaturas en Londres, Reino Unido, que provocó un corte de energía en las instalaciones de grandes empresas de logística, mientras que otras empresas enfocadas en servicios de la nube, también se vieron afectadas por problemas de enfriamiento en sus centros de datos debido a las temperaturas ambientales extremas.3

Primer paso: Comprender el clima de la región y prevenirse para lo peor

“El primer paso para diseñar un centro de datos que sea resistente al cambio climático es comprender el entorno donde se ubican. Se deben considerar todos los aspectos del clima a lo largo del año calendario como la temperatura extrema de bulbo seco, altitud, humedad y/o disponibilidad del agua, entre otros. Conocer estos factores ayudara a identificar qué equipos de enfriamiento y aire acondicionado se adaptarán mejor a la región y a las operaciones de los centros de datos”, agregó Carlos García.

Por otro lado, anticipar cambios a futuro en el clima de la región es un factor importante, considerando las condiciones actuales donde las temperaturas aumentan más rápido de lo previsto. La Organización Meteorológica Mundial prevé que la temperatura promedio global se incrementará entre 1.1 y 1.7°C de 2022 hasta 2026.

Planificar y prevenir los peores escenarios es clave para que los centros de datos se mantengan en óptimo funcionamiento durante muchos años.

Determinar el equipo más adecuado para las operaciones

La tecnología en aire acondicionado ha avanzado rápidamente y hoy en día existen numerosas soluciones que se pueden configurar para todo tipo de condiciones climáticas y para cualquier tipo de edificios.

Trane empresa líder a nivel mundial en innovación de soluciones de aire acondicionado para la creación de espacios interiores confortables y sustentables comparte tres opciones para cada necesidad:

Para climas secos donde el agua es escasa se recomienda utilizar unidades generadoras de agua helada enfriadas por aire, ya que no necesitan agua de condensados para funcionar, lo que los convierte en una de las opciones más sustentables.

¿Desea ser más eficiente? Utilice unidades generadoras de agua helada con la opción de “free cooling” instalado de fabrica para ayudar a reducir los costos de operación del día a día cuando la temperatura ambiente así lo permita.

Si tiene limitaciones de espacio puede optar por unidades industriales tipo paquete con o sin “free cooling” para optimizar sus dimensiones dentro y fuera del centro de datos.

Incorporar automatización para una mayor eficiencia

Contar con sistemas de automatización en los equipos de aire acondicionado para centros de datos permitirá garantizar que el equipo esté configurado para funcionar de manera óptima en todo momento mientras se maximiza la eficiencia energética, lo que también ayuda a reducir costos operativos.

Beneficiarse con sistemas de ajuste automáticos significa tener una capa adicional de seguridad, lo que ayuda a controlar los peores escenarios y brinda la tranquilidad de saber que las operaciones continuarán y resistirán a las fluctuaciones del clima, manteniendo una temperatura adecuada para un centro de datos.

“Hoy más que nunca es fundamental diseñar centros de datos que operen bajo los conceptos de sustentabilidad, eficiencia y resiliencia. En Trane, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo de proteger las infraestructuras vitales del mundo al tiempo que nos preocupamos por cuidar el medio ambiente”, finalizó Carlos García.

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

² Servicio Meteorológico Nacional

³ Data Center Dynamics