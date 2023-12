Canon prepara un día lleno de fotografía

Canon Mexicana y Zoom iN Project, plataforma para todo tipo de personas del ámbito fotográfico, desde fotógrafos profesionales, amateurs, estudiantes y aficionados presentan Canon Experience ARTE. Esta es una experiencia única para los amantes del arte, así como para socios Zoom iN y público que cuente con equipo de foto o video Canon, que estén interesados en desarrollar sus habilidades y continuar aprendiendo sobre esta maravillosa disciplina.

La sesión tendrá lugar el viernes 8 de diciembre en el Centro de la Imagen, ubicado en Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico de la Ciudad de México, un emblemático espacio dedicado a la investigación, formación, análisis y divulgación de la fotografía y la imagen entre diversos públicos.

Debido a que las sesiones son de cupo limitado, se dividen en dos grupos. El primero de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., y el segundo de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., ambos bloques contarán con conferencias, Touch & Try, sesiones ZOOM iN de retrato, Click and Walk, así como Café y Foto.

En ambos bloques, Canon Experience ARTE contará con la presencia de personalidades del mundo de la imagen como: Abigail Marmolejo, Enid Valdivia y Fabio Esteban Amador, con quienes los asistentes podrán platicar e intercambiar ideas y puntos de vista sobre su trabajo y el momento que vive la fotografía.

Dentro del marco de las actividades del 8 de diciembre, se contará con asesoría personalizada por parte de expertos de la marca japonesa, así como la posibilidad de disfrutar de pláticas especializadas y manejo de equipo fotográfico Canon. En caso de estar interesado por ser parte de estas actividades, favor de registrarse en las siguientes ligas: Grupo 1 y Grupo 2.

¡Prepárate para disfrutar de un día lleno de actividades fotográficas!