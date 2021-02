Cambios de la pandemia al entorno digital

Fujitsu ha identificado los cambios producidos por la pandemia en el mundo digital en el 2020 y cuáles son los elementos que preparan el nuevo escenario que viviremos el próximo año. Para la multinacional, los más favorecidos en el 2020 serán los que consigan mantener el éxito en el 2021.

En este entorno, las organizaciones que se ocupan de los datos y la tecnología en su conjunto lograrán ofrecer una enorme ventaja competitiva. Porque tal y como señala, a medida que las TI se vuelven críticas para los negocios, la infraestructura, los servicios y las aplicaciones, se convertirán en una carga para los más vulnerables y una gran ventaja competitiva para aquellos que se encuentren en el umbral del éxito.

Fujitsu señala que las más beneficiadas en el 2021 serán aquellas empresas que adopten un enfoque centrado en las soluciones y en el conocimiento, junto a compañías que sean capaces de ofrecer todas las vertientes tecnológicas para aportar el valor de los datos y movilizar los activos tecnológicos de las organizaciones.

En 2020, para las empresas y la sociedad, los cambios han sido muchos y también muy transformadores e identifica los cinco más intensos:

Las compras y las operaciones bancarias online se han generalizado plenamente. La pandemia ha obligado a que las personas de manera global cambien sus hábitos, ya que empezaron a hacer sus operaciones bancarias, pedir su compra de alimentos y otros bienes de manera online. En los países afectados por los cierres, hasta 70% de los clientes que compraban físicamente se cambiaron a Internet y muchos lo continúan haciendo. Esto llevó a que los retailers online necesitaran mejorar su estructura, ya que un solo clic marcaba la diferencia entre conseguir vender frente a la competencia.

La transformación de los servicios públicos y la educación se ha iniciado finalmente. La pandemia ha sido la llamada de atención para la digitalización del gobierno local en muchos países. Cuando la gente no puede ir a una oficina administrativa para pedir o recibir un servicio, entonces la digitalización se vuelve fundamental. Para Fujitsu, aún hay un largo camino por recorrer, pero al menos ha sido un comienzo. Por esto, muchas instituciones educativas se ven obligadas a dar sus primeros pasos hacia la digitalización. En muchos casos, esto no ha avanzado más allá de comenzar a utilizar las videoconferencias y las tablets, pero la realidad es que todavía queda mucho por recorrer antes de que la educación online aborde las cuestiones relacionadas con el derecho de autor, un debate que se mantiene desde hace años.

La hostelería es uno de los sectores más afectados por Covid-19. Han tenido que innovar mucho, como por ejemplo en cómo mejorar los pedidos telefónicos, evitar los menús impresos y ofrecer una experiencia buena para hacer pedidos o entregas digitales.

Las empresas de logística son unas de las que más han innovado en TI, ya que gracias a las tecnologías han podido optimizar sus entregas, compitiendo en el nuevo mundo online, e impulsando grandes temas sociales como la optimización de entregas de fármacos a médicos en el entorno rural.

La medicina se ha vuelto en una pieza clave para todos y que ha visto impulsado su trabajo gracias a las consultas por videoconferencia.

En 2021, los cambios se seguirán produciendo:

Desventajas en personas sin acceso a los dispositivos digitales. Para Fujitsu, algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas mayores y aquellas que cuentan con pocos recursos económicos, son los más afectados. Porque cuando lo digital se convierte en el principal canal de prestación de servicios, quien no tenga acceso a una computadora o un teléfono inteligente o no sepa utilizarlos, estará en una situación desfavorable frente al resto. Esto llevará a una sociedad más dividida, donde las personas sin acceso a la tecnología quedarán atrapadas en un mundo analógico.

Los trabajadores que realizan tareas repetitivas se enfrentarán a un proceso de cambio. En estos momentos, estos empleados se encontrarán ante la oportunidad de poder realizar su trabajo de una manera más eficaz, así como tener la oportunidad de aprender nuevas habilidades para el mejor desempeño de su trabajo. Para Fujitsu, la automatización no está reemplazando trabajos, sino que está ayudando a ser más eficaces a las empresas, permitiendo que hagan más con los mismos recursos. Los recursos físicos, como las personas, son finitos y en todas las empresas existe la problemática de operar con recursos siempre limitados. La tecnología como la Inteligencia Artificial está permitiendo romper estos límites a un costo aceptable.

No se volverá a la antigua forma de trabajo masivo en las oficinas. Si se trabajaba en una oficina y se ha estado haciendo desde casa durante los últimos 10 meses, más o menos, es hora de aceptar que esto no es temporal. Cada vez más compañías, incluyendo Fujitsu, ven sus necesidades de espacio en las oficinas de una forma diferente. Esto significa que todos los trabajadores deberán concentrarse en encontrar un espacio de trabajo tranquilo y sin perturbaciones con el ancho de banda adecuado para apoyar el uso impecable de la videoconferencia y otras herramientas de colaboración online. Ahora que ya no se garantiza un escritorio en la oficina, es hora de hacer planes más permanentes para trabajar desde casa, porque se necesita un espacio adecuado para hacerlo.

Las velocidades de Internet desempeñarán un papel cada vez más importante en la determinación de los precios de la vivienda, especialmente en las zonas rurales. Antes era la disponibilidad de transporte público lo que ayudaba a definir dentro de los suburbios el precio de la vivienda. A medida que se extienda la desurbanización, el nuevo factor que influirá será el ancho de banda. Las comunidades rurales que están invirtiendo en el aumento del ancho de banda verán un incremento correspondiente del valor de las casas.

Los centros de las ciudades sufrirán otra revolución. Una caída de más del 20% en la ocupación de oficinas es sólo el comienzo. Vimos una migración masiva a los suburbios en 2020, ya que la gente que vive en las ciudades se dio cuenta de que no podían aprovechar los beneficios de la vida en las urbes. ¿Por qué vivir en un rascacielos estrecho cuando ya no es necesario estar al alcance de la oficina? En consecuencia, muchos centros de las ciudades pueden quedar más vacíos, al menos hasta que se convierta más espacio de oficina en habitable.

Se acelerará el cambio de los gastos de capital a los gastos operacionales. ¿Por qué comprar o comprometerse a un contrato de arrendamiento de varios años para un espacio de oficina central cuando se puede, simplemente, alquilar escritorios o espacio a medida, de acuerdo con sus necesidades variables? Pues lo mismo se aplica a la tecnología. Las empresas están cambiando la forma en que utilizan la tecnología, pasando del viejo modelo de comprar equipos, al pago por uso. De esta manera, están mucho mejor equipados para hacer frente a cualquier aumento o disminución significativa de la demanda. Esto es particularmente notable en los centros de datos en las instalaciones, donde la adopción de la Nube se ha acelerado.