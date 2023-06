Cámara para entornos explosivos

Axis Communications anuncia la cámara con protección para entornos explosivos, diseñada específicamente para áreas peligrosas de Zona y División 2. Esta robusta cámara con protección para entornos explosivos está certificada para Zona 2, 22 y Clase I/II/III División 2 según las normas internacionales (ATEX, IECEx, cULus).

La AXIS P1468-XLE Explosion-Protected Bullet Camera utiliza el método de protección “Ex e”, un método de protección frente a entornos explosivos denominados “seguridad aumentada” o “no incendiario”. Este método garantiza que no puedan aparecer arcos ni chispas y que no se alcancen temperaturas excesivas durante el funcionamiento normal de los equipos eléctricos. Por consiguiente, los equipos eléctricos con protección “Ex e” no pueden inflamar gases o polvos en el entorno potencialmente combustible.

División 2

Analíticas basadas en el aprendizaje profundo

Excelente calidad de vídeo con 4K a 60 fps

Imágenes detalladas en todo tipo de condiciones de luz

Resistente a los impactos y meteorología adversa

Esta cámara multitarea ofrece muchos beneficios en aplicaciones de salud y seguridad, así como en eficiencia operativa. Por ejemplo, es posible profundizar en la comprensión y el conocimiento creando una red sensorial avanzada basada en datos e integrada con los sensores y sistemas existentes. Este dispositivo económico puede utilizarse para supervisar y ajustar procesos en tiempo real para maximizar el rendimiento. Además, es posible extraer y enviar metadatos, que se pueden utilizar para la supervisión de tendencias y el mantenimiento predictivo.