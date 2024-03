AWS invertirá 5 MMDD en Infraestructura en México

Amazon Web Services anunció sus planes de lanzar una Región de infraestructura de AWS en México a principios de 2025. La nueva Región, llamada AWS (Central) Region, brindará a los desarrolladores, startups, emprendedores y empresas, así como a organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, más opciones para ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde centros de datos ubicados en México, garantizando que los clientes que desean almacenar su contenido en el país puedan hacerlo.

Como parte de su compromiso a largo plazo con América Latina, AWS tiene previsto invertir más de 5 mil millones de dólares (aproximadamente 85 mil millones de pesos) en México durante los próximos 15 años. La próxima Región de AWS en México es la última de las inversiones en curso de la empresa en el país, para ofrecer a los clientes tecnologías de nube avanzadas y seguras.

“Los servicios en la nube son indispensables para la vida cotidiana y nos ayudan a transformar digital y económicamente a México”, dijo Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía de México. “Celebramos la inversión y la expansión de AWS en México, que representa un signo de confianza y demuestra que se dan las condiciones adecuadas para respaldar la tendencia del nearshoring en muchos sectores de nuestra economía. Aplaudimos el compromiso de AWS en formar a estudiantes, MiPymes, y emprendedores digitales en México, a gran escala”.

“En AWS estamos entusiasmados de ver a miles de clientes de casi todos los sectores de México innovar y crecer”, afirmó Prasad Kalyanaraman, Vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS. “Nuestra inversión en México refleja el compromiso a largo plazo de AWS con los clientes, para que puedan aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Esperamos poder ayudar a los clientes en el país a cumplir con sus preferencias de residencia de datos y a ofrecer aplicaciones basadas en la nube con baja latencia, lo que acelerará la transformación digital del país e impulsará el crecimiento económico”.

La nueva Región de AWS constará de tres Zonas de Disponibilidad en el momento del lanzamiento, que se sumarán a las 105 Zonas de Disponibilidad de AWS existentes en 33 Regiones geográficas de todo el mundo. Con el anuncio de hoy, AWS tiene previsto lanzar 15 Zonas de Disponibilidad más y cinco Regiones de AWS más en Malasia, México, Nueva Zelanda, Tailandia y la Nube Soberana Europea de AWS. Las Regiones de AWS constan de Zonas de Disponibilidad que ubican la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas e independientes. Las Zonas de Disponibilidad se encuentran lo suficientemente alejadas unas de otras para respaldar la continuidad empresarial de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar una latencia baja para las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias Zonas de Disponibilidad. Cada Zona de Disponibilidad cuenta con alimentación, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultra baja. Los clientes de AWS que se centran en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias Zonas de Disponibilidad a fin de lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

AWS Mexico (Central) Region dará la posibilidad a los clientes con preferencias o requisitos de residencia de datos, almacenarlos de forma segura en México, permitirá a los clientes lograr una latencia aún más baja y atender la demanda de servicios en la nube en América Latina. Los clientes, desde startups hasta empresas, organizaciones gubernamentales e instituciones sin fines de lucro, podrán utilizar tecnologías avanzadas de la nube líder del mundo para impulsar la innovación. AWS ofrece la cartera de servicios más amplia y completa, que incluye analítica, inteligencia artificial, computación, bases de datos, Internet de las cosas (IoT), aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube. Como parte de su compromiso continuo de contribuir al desarrollo de las habilidades digitales, AWS contratará y formará personal local adicional para operar y brindar soporte a la nueva Región de AWS en México.

“Amazon ha demostrado confianza en nuestro país y esta inversión es el resultado de la estrecha colaboración que han establecido con el Gobierno de México”, dijo Emiliano Calderón, Coordinador de Estrategia Digital Nacional. “Esta administración ha promovido una política abierta para todas las empresas de tecnología como una herramienta fundamental para la inclusión digital y financiera, con el objetivo final de acercar la tecnología y la innovación a las personas. Felicitamos a AWS por su próxima Región de infraestructura, que será un impulsor clave de la transformación digital de México”.

“La expansión de la infraestructura de AWS en Querétaro es una gran noticia para nuestro estado y nuestro compromiso con la tecnología e innovación. Hemos trabajado arduamente para crear un ambiente donde las empresas tecnológicas pueden prosperar”, dijo Mauricio Kuri, Gobernador del estado de Querétaro. “Esta inversión nos posiciona como líderes en la transformación digital de México y nos ayuda a impulsar el crecimiento económico. Este anuncio es una oportunidad para consolidarnos como un polo de atracción tecnológica, traerá consigo empleos, más oportunidades para las empresas y para todos los queretanos. Estoy seguro de que, juntos, vamos a lograr grandes cosas.”

Los clientes le dan la bienvenida a la Región de AWS en México

Las organizaciones de México se encuentran entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países alrededor del mundo. Las empresas en México eligen AWS para innovar, optimizar costos y acelerar el time to market. Entre los clientes que utilizan AWS se encuentran Aeroméxico, Banco Santander México, BBVA, Cinépolis, Kavak, Palace Resorts y Vector Casa de Bolsa. Los clientes del sector público mexicano también usan AWS para ayudar a ahorrar costos y brindar un mejor servicio a los ciudadanos locales. Entre estos clientes se encuentran el Gobierno del Estado de Michoacán, Nacional Monte de Piedad y el Tec de Monterrey. Las startups y pequeñas y medianas empresas, como Kueski, Rappi y SkyAlert, están creando sus negocios en AWS para crecer rápidamente a nivel nacional y mundial.

Aeroméxico es la aerolínea insignia de México y líder en la aviación latinoamericana, y transportó a más de 1.9 millones de pasajeros en enero de 2024. “Nuestro propósito como aerolínea global es ofrecer una experiencia extraordinaria a nuestros clientes en todos los destinos de viaje. Podemos lograr este objetivo con AWS como nuestro principal proveedor de nube, lo que nos ayuda a priorizar la modernización tecnológica y a mejorar la eficiencia de nuestras operaciones”, dijo Fernando Rocha, CIO de Aeroméxico. “La nueva Región de AWS en México muestra una fuerte señal del compromiso con los clientes mexicanos a través de la inversión en infraestructura local. Para Aeroméxico, representa una valiosa oportunidad para aprovechar un mayor rendimiento en nuestras aplicaciones de misión crítica y unos servicios de telecomunicaciones más eficientes, lo que significa que podemos innovar más rápido y ofrecer una mejor experiencia al cliente”.

Banco Santander México es uno de los principales grupos financieros del país, centrado en la banca minorista y comercial, y otros servicios financieros, presta servicios a más de 20,5 millones de clientes. “AWS ha jugado un rol estratégico para nuestra transformación digital”, afirmó Juan Pablo Chiappari, Director de Infraestructura de TI para Norteamérica del Banco Santander. “Gracias a su amplia gama de servicios, hemos podido innovar más rápido, mejorar la experiencia de nuestros clientes y reducir nuestros costos operativos”.

Cinépolis es la tercera cadena de cines más grande del mundo en términos de número de pantallas, con más de 6,700 en pleno funcionamiento. La cadena de cines está presente en 19 países y es la más grande de América Latina. “En Cinépolis, nuestro objetivo es crear experiencias inspiradoras que impacten la vida de las personas. La infraestructura de AWS nos ayuda a llegar a un número cada vez mayor de clientes con el contenido de entretenimiento más reciente en Latinoamérica y EE.UU.”, afirmó Juan Vélez Ballesteros, Director de Desarrollo y Arquitectura de Cinépolis. “El desarrollo de una nueva Región de infraestructura de AWS en México nos permitirá seguir innovando con la escalabilidad, la resiliencia y la seguridad que requiere una empresa en rápido crecimiento y ofrecer experiencias aún más inolvidables a nuestros clientes”.

Vector Casa de Bolsa es la casa de bolsa independiente más grande de México y tiene presencia en 10 países. Ofrece una amplia gama de servicios y productos especializados para el mercado de valores diseñados para inversionistas individuales, empresas, fondos institucionales, gobiernos e inversionistas extranjeros. “La innovación es uno de nuestros valores fundamentales, y buscamos constantemente nuevas formas de brindar un mejor servicio a nuestros clientes”, dijo Mónica Martínez, Directora de IA e Innovación de Vector Casa de Bolsa. “Nuestro firme deseo de trabajar con AWS se ve reforzado para seguir accediendo a las tecnologías y los recursos más recientes, incluida una infraestructura de primer nivel a nivel local que nos permitirá crear la próxima generación de nuestros servicios y productos impulsados por la inteligencia artificial generativa y ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes”.

Los socios mexicanos de AWS también dan la bienvenida a la nueva Región de AWS

La red de socios de AWS (APN) es una comunidad global que aprovecha las tecnologías, los programas, la experiencia y las herramientas de AWS para crear soluciones y servicios para los clientes. Juntos, los socios y AWS ofrecen soluciones innovadoras, resuelven desafíos técnicos, consiguen acuerdos y ofrecen un mayor valor a los clientes. Entre los socios de AWS en México se encuentran Escala 24×7, Nyx Technologies y XalDigital. Para ver la lista completa de socios de AWS, visite https://aws.amazon.com/es/partners/.

XalDigital es un socio de AWS que desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras para impulsar la transformación digital de las empresas. “La inversión en infraestructura de AWS en México desempeñará un papel importante a la hora de acelerar la transformación digital en el país y, al mismo tiempo, brindará múltiples beneficios a nuestros clientes”, dijo Denis Génova, Cofundador y Director Ejecutivo de XalDigital. “La próxima Región de AWS permitirá a las empresas almacenar y procesar datos de forma segura y confiable en la nube, mejorando la eficiencia empresarial y fortaleciendo la confianza en las operaciones digitales. Las organizaciones de servicios financieros, telecomunicaciones, medios y entretenimiento, atención médica y otros, también tendrán las herramientas necesarias para impulsar la innovación líder del sector mediante la adopción de tecnologías emergentes como la IA generativa”.

La Inversión de AWS en México

Desde 2020, AWS ha lanzado siete Amazon CloudFront edge locations en México. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, vídeos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. En 2020, AWS también lanzó AWS Outposts en México. AWS Outposts es una familia de soluciones totalmente administradas que ofrecen la infraestructura y los servicios de AWS a prácticamente cualquier ubicación local o perimetral para ofrecer una experiencia híbrida verdaderamente coherente. AWS expandió su presencia de infraestructura en México en 2023 con el lanzamiento de las AWS Local Zones en Querétaro. Las Zonas Locales de AWS son un tipo de despliegue de infraestructura de AWS que coloca la computación, el almacenamiento, las bases de datos y otros servicios selectos cerca de grandes centros de TI, industriales y de población, lo que permite a los clientes entregar aplicaciones que requieren una latencia de milisegundos de un solo dígito a los usuarios finales. En 2023, AWS también estableció una ubicación de AWS Direct Connect en Querétaro, lo que permitió a los clientes establecer una conectividad privada entre AWS y su centro de datos, oficina o entorno de colocación.

Para respaldar el crecimiento de la adopción de la nube en México, AWS continúa apostando en capacitar a estudiantes, desarrolladores y profesionales técnicos locales, profesionales no técnicos y a la próxima generación de líderes de TI en México a través de ofertas como AWS Re/start, AWS Academy, AWS Educate y AWS Skill Builder. Estos programas y centros de aprendizaje ayudan a estudiantes de todos los orígenes y experiencias a prepararse para trabajar en la nube. Desde cursos universitarios hasta programas de formación a tiempo completo y contenido de aprendizaje interactivo basado en juegos, la capacitación y la certificación de AWS proporcionan a las personas la formación que más les gusta aprender. Como parte de su compromiso a largo plazo con América Latina, desde 2017 AWS ha capacitado a más de dos millones de personas en toda la región en habilidades en la nube, incluidas 400,000 personas en México.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a convertirse en una empresa más sostenible y a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus operaciones de aquí a 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer firmante en 2019. Como parte de su compromiso con el Climate Pledge, Amazon está en camino de impulsar sus operaciones con energía 100% renovable para 2025, cinco años antes del objetivo original del 2030. Consulta la metodología pública de Amazon para obtener más información. Amazon ha sido nombrada la mayor empresa compradora de energía renovable durante los últimos cuatro años consecutivos, una posición que ocupa desde 2020, según Bloomberg New Energy Finance. Amazon cuenta ahora con más de 500 proyectos de energía renovable en 27 países. Además, AWS se compromete a lograr un uso sostenible del agua de aquí a 2030, devolviendo más agua a las comunidades de la que utiliza en sus operaciones directas.