AVEVA amplía su oferta de infraestructura de datos. AVEVA está colaborando con Amazon Web Services para ayudar a las empresas industriales a reducir su carga de TI y acelerar la adopción de la nube. La cooperación permite a los equipos centrarse en convertir los datos operativos en valor empresarial.

AVEVA integra Amazon RDS con su oferta AVEVA PI Data Infrastructure, lo que permite a las organizaciones industriales simplificar y escalar la gestión de datos operativos mediante la ejecución del backend SQL de PI Asset Framework en los servicios de bases de datos gestionados en la nube de AWS.

Esta integración combina la escala completa de las capacidades de bases de datos seguras y administradas en la nube de AWS con la gestión experta de datos de operaciones industriales de AVEVA, proporcionando una infraestructura de base de datos confiable y de alto rendimiento que puede escalar con las necesidades cambiantes de una empresa.

“La colaboración de AVEVA con AWS marca un paso significativo en nuestro compromiso de ofrecer soluciones flexibles e híbridas para la gestión de datos industriales. “Al habilitar la ejecución de componentes de AVEVA PI Data Infrastructure en Amazon RDS, ofrecemos a nuestros clientes más opciones para modernizar sus operaciones, a la vez que reducimos la sobrecarga de TI y aceleramos la obtención de valor”, comenta Rob McGreevey, director de producto de AVEVA. “Las ofertas de SaaS de AVEVA en AWS permitirán reducir los tiempos de implementación de semanas a solo minutos y reducir los costos de mantenimiento de hardware y servidores hasta en 40%”.

“Las empresas industriales se benefician de las soluciones en la nube que transforman sus operaciones y aportan valor, no solo migran datos”, añade Howard Gefen, director general del sector de energía y servicios públicos de Amazon Web Services.

“Al integrar Amazon RDS con AVEVA PI Data Infrastructure, los clientes de energía y servicios públicos pueden reducir los gastos operativos, a la vez que obtienen seguridad de nivel empresarial y una escalabilidad fluida a medida que sus operaciones crecen”.

AVEVA y AWS han estado trabajando juntos desde 2015, brindando soluciones de transformación digital para clientes industriales en todo el mundo. La colaboración combina la experiencia en software industrial de AVEVA con la infraestructura escalable en la nube de AWS, creando soluciones innovadoras que ayudan a los fabricantes y las empresas industriales a impulsar la eficiencia operativa, aumentar la productividad y acelerar el crecimiento.

Los clientes pueden implementar soluciones más rápido, reducir los costos de TI y acceder a sus datos desde cualquier parte del mundo, con baja latencia y alta confiabilidad. Al compartir esta visión confiable para un ciclo de vida industrial sostenible y eficiente, AVEVA y AWS permiten a los clientes fomentar la innovación, reducir costos, lograr objetivos comerciales y promover resultados sostenibles.