Avast lanza Firewall en Free Antivirus

Avast anuncia una actualización de sus versiones de productos Free Antivirus y Premium Security para Windows. La actualización incluye un nuevo Firewall en Free Antivirus que protege a las personas de los ataques de la red, y reafirma el compromiso de Avast de proporcionar productos de seguridad y privacidad sofisticados y eficaces para todos, de forma gratuita. En Premium Security, ha añadido nuevas funciones avanzadas de Firewall para una protección aún más fuerte contra las fugas de datos, los ataques de suplantación de identidad y los dispositivos maliciosos que buscan puertos abiertos en el PC del usuario.

Vita Santrucek, Jefa de Producto dijo: “La investigación realizada para nuestro Informe de Ciudadanía Digital mostró que desde el comienzo de la pandemia, Internet se ha vuelto aún más importante para dos tercios de las personas de 18 a 44 años y para aproximadamente la mitad de las generaciones mayores de todo el mundo. A medida que nuestro mundo se vuelve más digital, la privacidad de las personas puede estar en peligro a muchos niveles, a menudo simplemente por conectarse a una red online pública o local. La complejidad de las amenazas de hoy en día puede dificultar que las personas se mantengan al día y entiendan cómo proteger mejor sus vidas digitales. Hemos reforzado nuestro producto principal Antivirus con un Firewall gratuito para facilitar que la gente mantenga su vida en línea segura.”

​​La detección de amenazas y el rendimiento de Free Antivirus han sido calificados por las principales instituciones de pruebas independientes del mundo, como AV-Test, AV-Comparatives, SE Labs y VB100. Avast Free Antivirus fue nombrado “Top Rated-Product 2020” por AV-Comparatives, y consiguió la puntuación más alta de todos los proveedores en la prueba antiphishing de AV-Comparatives, con 96 de 100 puntos en julio de 2021. En el informe de certificación de AV-Test de septiembre y octubre de 2021, Avast Free Antivirus obtuvo una puntuación de protección de 6 sobre 6 puntos. Además, en la prueba de protección antimalware doméstica de SE Labs del tercer trimestre de 2021, Avast Free Antivirus recibió la máxima calificación, AAA. VB100 certificó Avast Free Antivirus en noviembre de 2021 con una tasa de detección de malware del 100%.

El Firewall proporciona una capa adicional de protección, impidiendo el acceso remoto no autorizado cuando se conecta a la red doméstica o a redes desconocidas en los desplazamientos. El Firewall contiene las siguientes características para los usuarios de Windows gratuitos y premium:

Free – Firewall – El Firewall supervisa la seguridad de la red observando y filtrando el tráfico de red entrante y saliente, impidiendo el acceso no autorizado a la red del usuario o a los archivos compartidos y bloqueando el tráfico entrante no seguro procedente de Internet. El Firewall inspecciona la red, observando el número de dispositivos conectados, los routers, el servicio disponible en la red y los sistemas operativos utilizados por los dispositivos conectados, y establece su modo como Público o Privado en consecuencia. Cuando el usuario realiza una actividad más arriesgada, como conectarse a redes públicas en una cafetería o un aeropuerto, el modo Público proporciona una alta protección. Bloquea todas las conexiones entrantes iniciadas por otros ordenadores, bloquea algunos puertos/servicios, limita la comunicación con otros dispositivos y hace que el ordenador no sea descubrible en la red. En el modo Privado, en las redes en las que el usuario confía, como el hogar o la oficina, el cortafuegos bloquea una cantidad mínima de tráfico, el ordenador es visible en la red y todos los servicios estándar están permitidos por defecto, como el Escritorio Remoto entrante y el uso compartido de archivos e impresoras. El Firewall también cuenta con una sencilla opción de “configurar y olvidarse” para la comodidad del usuario, y con fáciles opciones de personalización para los usuarios avanzados.

Premium – Firewall – El Firewall de Avast Premium Security proporciona funciones de seguridad avanzadas adicionales. La Protección contra fugas impide que los ordenadores filtren información potencialmente sensible a la red, como el nombre de usuario, el nombre del ordenador y el correo electrónico. Además, la Alerta de Escaneo de Puertos notificará al usuario si otros dispositivos maliciosos escanean el PC en busca de puertos abiertos, que pueden ser utilizados para descubrir puntos débiles en una red y explotar vulnerabilidades. El Firewall también alertará a los usuarios de los ataques de suplantación del Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP), que permiten a los ciberdelincuentes infiltrarse en una red local enmascarando su ordenador como un miembro de la red para robar información a través de ataques man-in-the-middle.