Auge de Inteligencia Artificial impulsa proveedores certificados. Double V Partners, firma especializada en disrupción digital, se ha convertido en una de las primeras compañías en América Latina en obtener el certificado ISO/IEC 42001, que habilita a la empresa para gestionar Inteligencia Artificial en diseño, desarrollo, despliegue y mantenimiento de soluciones tecnológicas.

Nyx Technology, con 16 años en el mercado mexicano fue la clave para que Double V obtuviera la certificación que le permite desarrollar e implementar proyectos de IA y GenAI bajo un estándar internacional.

La certificación, que se entrega por primera vez a una empresa colombiana, deja en evidencia que los proyectos de la compañía se trabajan bajo altos estándares en cuanto a ética y transparencia, seguridad y protección de datos, confianza del usuario final y cumplimiento.

“El apoyo de Nyx Technology, empresa experta en transformación digital basado en IA, fue fundamental durante todo el proceso de evaluaciones y validaciones. Sin duda, obtener esta certificación es algo que nos llena de orgullo y que entrega confianza a todos nuestros clientes que implementan proyectos con nosotros, quienes tienen la certeza que podemos proteger la reputación de sus marcas”, declara Daniel Villa Camacho, CEO de Double V Partners.

El auge de la inteligencia artificial es innegable e incluso se espera que transforme los modelos de Software como servicios (SaaS). Y mientras muchos experimentan, pocos lo hacen bajo marcos sólidos de gobernanza, ética y estándares globales que garanticen un uso responsable y escalable. Hoy, la transformación digital ya no se mide solo por velocidad, sino por la capacidad de innovar con control, confianza y cumplimiento.

En este sentido, la certificación tiene como fin avalar a la compañía en el desarrollo de procesos que utilizan inteligencia artificial tanto para procesos internos como la optimización de infraestructura Cloud y Modern Testing, Product Management, Data e Inteligencia Artificial Generativa. También en la creación de soluciones para terceros, es decir, servicios de Data e Inteligencia Artificial Generativa y Desarrollo de Software.

“Ser pioneros en la certificación ISO/IEC 42001 nos posiciona entre un grupo muy reducido de partners en Latinoamérica capaces de desarrollar e implementar inteligencia artificial y GenAI bajo un estándar certificable. Esto es clave para organizaciones altamente reguladas y que manejan data sensible: no se trata sólo de innovar, sino de hacerlo con gobernanza, trazabilidad y control del riesgo desde el diseño”, concluye Daniel Villa Camacho, CEO de Double V Partners.