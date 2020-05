Aruba ofrece financiamiento a su ecosistema

Aruba anunció que designará, a través de HPE Financial Services, una serie de beneficios de financiamiento con el propósito de apoyar a sus clientes, socios y canales ante problemas económicos ocasionados por la crisis del COVID-19.

“No hay duda, estamos viviendo una situación complicada y de incertidumbre a nivel mundial en donde se han visto afectadas las operaciones comerciales, y la industria de TI no es la excepción. En Aruba reiteramos el compromiso que tenemos con nuestra red de distribuidores, clientes y partners, fortaleciendo nuestra filosofía de “customer first, customer last”, señaló Everth Hernández, Director General en México para Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise

Los beneficios que Aruba ofrece a través de HPEFS son:

Programa de Alivio de Pagos 2020. Pagos reducidos para comenzar y difiera el compromiso financiero hasta el próximo año

Minimice pagos hasta 2021

Reduzca pagos mensuales durante los primeros 8 meses

Portafolio completo de Servidores y Sistemas, Networking y hardware de Almacenamiento de Datos de HPE

Hasta 20% de artículos que no son hardware (por ejemplo, software, dispositivos de software, servicios e instalación) se pueden empaquetar

Aplazamiento de Pagos

Retrase el pago de nuevo equipo para aliviar la presión presupuestal

Ningún pago hasta por 90 días

Migración Acelerada

Infusión de efectivo en su empresa utilizando su tecnología actual

La tecnología actual se convierte en un facilitador para cerrar las brechas presupuestarias

Ninguna interrupción a sus operaciones comerciales

Para conocer términos, cláusulas y más detalle contactar a Juan P Orozco juan-Pablo.Orozco@hpe.com