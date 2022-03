Aruba ESP ofrece servicios para Edge-to-Cloud

Aruba anuncia importantes avances en Aruba Edge Services Platform, con una nueva funcionalidad en Aruba Central para habilitar a las organizaciones mantenerse al día con los requisitos de negocio que cambian rápidamente. El nuevo Aruba Central NetConductor permite a las empresas centralizar la gestión de redes distribuidas con servicios nativos de nube que simplifican el aprovisionamiento de políticas y automatizan las configuraciones de red en infraestructuras cableadas, inalámbricas y WAN. Central NetConductor facilita una red más ágil al tiempo que aplica las políticas de seguridad Zero Trust y SASE.

Aruba también reveló los primeros Access Points (APs) de interiores con ubicación automática de la industria, con receptores GPS incorporados y Open Locate, un nuevo estándar industrial propuesto para compartir información de ubicación de un AP a un dispositivo.

La aceleración digital, impulsada por el trabajo remoto/híbrido, los nuevos modelos de negocio y la demanda de experiencias de usuario mejoradas, resalta la necesidad de una red más ágil y flexible. Aruba provee un conjunto completo de servicios nativos de nube para hacer frente a la complejidad de las arquitecturas multigeneracionales con sus operaciones y desafíos de seguridad. Las arquitecturas tradicionales basadas en VLAN requieren una importante configuración e integración manual, tardan en adaptarse a los nuevos requisitos de conectividad empresarial e introducen posibles brechas de seguridad.

Una red moderna y ágil emplea una “superposición” de red que une a la perfección los segmentos de VLAN existentes con políticas nativas de nube y servicios de configuración que permiten a los usuarios y dispositivos realizar conexiones seguras y confiables desde cualquier lugar. Para ayudar a los clientes a acelerar sus iniciativas de transformación digital, Central NetConductor utiliza IA para la gestión y optimización, implementa flujos de trabajo de intención de negocios para automatizar la configuración de la red y amplía la seguridad integrada líder de industria de Aruba con Network Access Control (NAC) nativo de nube y segmentación dinámica para la aplicación de toda la estructura. Como Central NetConductor se basa en protocolos ampliamente aceptados, como EVPN, VXLAN y BGP, se puede adoptar de manera transparente preservando las inversiones en función de la capacidad de operar con redes Aruba existentes e infraestructuras de proveedores de terceros.

“En el mundo actual de los negocios, la flexibilidad es primordial: las empresas deben poder cambiar de marcha, presentar nuevos servicios y ofertas, y atender a nuevos clientes aparentemente de la noche a la mañana. Debido a que la red es la base de todo, permitiendo la conectividad crítica y la inteligencia basada en datos, debe tener la flexibilidad incorporada”, dijo Maribel Lopez, fundadora de Lopez Research. “Las organizaciones de hoy deben buscar soluciones basadas en estándares que les brinden flexibilidad técnica y la capacidad de proteger sus inversiones y adoptar nuevas tecnologías a su propio ritmo, pero también opciones cuando se trata de modelos de consumo.”

Tres principios clave de la modernización de la red

Las redes estáticas ya no satisfacen las crecientes demandas de negocios ni admiten los cambiantes requisitos de seguridad; por lo tanto, las organizaciones deben estar en un proceso de modernización continua de la red con base en tres principios fundamentales:

• Automatización: Flujos de trabajo simplificados y automatización impulsada por IA para reducir el tiempo y los recursos necesarios para planificar, implementar y administrar redes que admitan conectividad remota, en sucursales, en campus y en la nube

• Seguridad: Mayor detección y protección contra amenazas con control de acceso basado en identidad integrado y segmentación dinámica, que son la base para los marcos Zero Trust y SASE

• Agilidad: Arquitectura unificada, nativa de nube y basada en estándares para proteger la inversión y facilitar la adopción con modelos de consumo de NaaS para optimizar el presupuesto y los recursos de personal

Aruba Central NetConductor acelera la implementación, gestión y protección de redes modernas basadas en estructuras mediante la asignación de capacidades a los tres principios de modernización de redes:

• Automatización: Flujos de trabajo basados en intención con orquestación de políticas de seguridad y conectividad de “un botón”

• Seguridad: El control de acceso generalizado basado en roles amplía la segmentación dinámica para la aplicación de políticas de seguridad integradas Zero Trust y SASE

• Agilidad: Servicios nativos de nube para un único punto de visibilidad y control. Basado en estándares para facilitar la migración y adopción para preservar las inversiones existentes

Innovaciones en servicios de localización en interiores

La instalación de WLAN AP sigue siendo un proceso manual que requiere mucho tiempo, es propenso a errores y da como resultado una referencia poco confiable para las aplicaciones que reconocen la ubicación. Para abordar esto, Aruba ha presentado los primeros APs de interiores con ubicación automática de la industria para simplificar la forma en que las organizaciones capturan datos de ubicación en interiores y comunican información por aire a cualquier aplicación o dispositivo móvil.

Los puntos de acceso Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E de Aruba utilizan una combinación de receptores GPS integrados, soporte de ubicación Wi-Fi para una medición precisa del tiempo y software inteligente para permitir implementaciones de WLAN automatizadas y de alta precisión. Los Access Points WLAN de ubicación automática de Aruba proporcionan una determinación de la ubicación del AP sin contacto, validan y actualizan continuamente la ubicación y brindan un conjunto de coordenadas universales que se pueden transponer en cualquier mapa de piso del edificio o plataforma web de mapas.

La ubicación precisa de la infraestructura WLAN crea una referencia anclada que se comparte mediante Open Locate. Las empresas pueden usar las coordenadas universales y la referencia anclada de los APs de interiores con ubicación automática de Aruba para desarrollar o mejorar fácilmente el seguimiento de activos, la seguridad/cumplimiento, la planificación de instalaciones, las aplicaciones de experiencia en el lugar u otros servicios con reconocimiento de ubicación.

“La ubicación es fundamental para muchas experiencias de aplicaciones y la ubicación precisa en interiores desbloquea muchos casos de uso empresarial innovadores” dijo Sean Ginevan, director de Estrategia Global y Asociaciones Digitales para Android Enterprise en Google. “Con Android 10, Google fue el primero en soportar completamente Wi-Fi RTT para permitir la ubicación precisa en interiores en dispositivos móviles. La infraestructura de red de ubicación automática de Aruba y la iniciativa Open Locate ayudarán a hacer realidad la visión de una ubicación interior precisa para nuestra comunidad de desarrolladores, y facilitarán mucho la implementación de estas redes a escala. No podemos esperar a ver qué construyen los desarrolladores.”

“Las empresas han demostrado una enorme resiliencia frente a las grandes disrupciones y cambios tecnológicos dentro de sus industrias en los últimos dos años, y está claro que la agilidad empresarial ahora es lo más importante para nuestros clientes”, dijo David Hughes, director de Tecnología y Producto de Aruba, una compañía de Hewlett-Packard Enterprise. “Los avances presentados hoy ayudarán a los clientes a evolucionar su enfoque hacia una ‘orientación a servicios’ utilizando soluciones impulsadas por IA, fortaleciendo la seguridad y acelerando el cambio a una arquitectura de red centrada en la nube, que son todos los sellos distintivos de una red moderna.”

Estas nuevas soluciones están disponibles a través de métodos tradicionales de adquisición e implementación o como servicio mediante HPE GreenLake para redes Aruba, brindando a los clientes la máxima flexibilidad para ajustar sus necesidades de red según lo dicten los requisitos de negocio. Las últimas mejoras de HPE GreenLake para la red como servicio (NaaS) de Aruba incluyen ocho ofertas estandarizadas diseñadas en torno a casos de uso de redes empresariales populares, que brindan una mayor simplicidad y aceleran el tiempo de generación de valor para las implementaciones de NaaS. Para tener más información sobre el impacto de NaaS en las empresas, visite este sitio para obtener una copia gratuita de IDC InfoBrief, Network as a Service: State of the Market.

Para más detalles sobre estos nuevos productos y características, y lo que significan para las empresas, sintonice Atmosphere ’22 – Making Connections, Anywhere, del 27 de marzo al 1 de abirl próximos. Regístrese aquí para asistir.

Precios y disponibilidad

Los servicios de Aruba Central NetConductor están disponibles ya para acceso anticipado, y lo estarán de forma general en julio de 2022. Los servicios de Central NetConductor son parte de Aruba Central y están disponibles con una licencia Avanzada.

Los Access Points Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E de Aruba incluyen ubicación automática y se están enviando actualmente, y las capacidades de GPS están incluidas en los APs Wi-Fi 6E y precios de Aruba existentes.