Aruba certifica SD-WAN segura

Aruba anunció que EdgeConnect Enterprise SD-WAN tiene la Certificación ICSA Labs Secure SD-WAN, representando la primera solución SD-WAN completa del mercado en recibir la distinción. ICSA Labs proporciona pruebas de terceros y certificación de productos TI de seguridad y salud, así como dispositivos conectados a la red, a medir el cumplimiento del producto, la confiabilidad y el rendimiento del producto para la mayoría de las principales tecnologías del mundo vendedores.

“Nuestra Certificación para SD-WAN de ICSA Labs Secure incluye rigurosas pruebas relacionadas con la seguridad y pruebas robustas de funcionalidad SD-WAN para validar que el producto es seguro y adecuado hace cumplir una política consistente tanto para las funciones específicas de WAN como para las funciones de seguridad”, dijo Jack Walsh, gerente de programas de seguridad en ICSA Labs. “Las pruebas de seguridad realizadas en ICSA Labs’. son equivalentes a uno de nuestros estándares de Certificaciones ICSA Labs Firewall. Como hacemos en las pruebas de firewall, ICSA Labs prueba que los componentes de SD-WAN sean seguros, que no son susceptibles a ataques triviales de denegación de servicio, que los componentes mismos son invulnerables a las amenazas conocidas, y que cada uno de ellos cumpla adecuadamente las políticas de seguridad configuradas.”

Aruba EdgeConnect Enterprise SD-WAN proporciona servicios de seguridad completos en el campus, sucursales, centros de datos y ubicaciones en la nube, incluido el firewall de última generación, IDS/IPS y DDoS detección y remediación. Con estas nuevas características, EdgeConnect reemplaza a los usuarios obsoletos y cortafuegos físicos difíciles de administrar en las sucursales al mismo tiempo que brinda seguridad constante para todos los usuarios, desde cualquier ubicación de la red, desde cualquier dispositivo y donde sea que se alojen las aplicaciones. EdgeConnect proporciona una oferta de seguridad completa y mejorada para empresas que desean establecer experiencias consistentes, seguras y predecibles en múltiples ubicaciones durante la WAN.

Aruba EdgeConnect SD-WAN, cuando se combina con soluciones como ClearPass y Aruba Central NetConductor, proporciona control de acceso basado en roles e identidades y segmentación dinámica, que son fundamentales para Zero Trust y un complemento para la arquitectura SASE. EdgeConnect SD-WAN ahora aborda los complejos desafíos de seguridad que enfrentan las empresas a medida que continúan para migrar aplicaciones empresariales a la nube y ampliar el uso de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Debido a que los dispositivos IoT no pueden ejecutar un cliente VPN o un agente ZTNA, SASE debe estar complementado con un marco Zero Trust que incorpora visibilidad de usuarios y dispositivos, autenticación y autorización.

“Aruba se enorgullece de ser el primero en el mercado de SD-WAN en obtener la Certificación Secure SD-WAN de ICSA Labs”, dijo Damon Ennis, vicepresidente de ingeniería de Aruba. “Esto proporcionará a los clientes una validación de terceros bien reconocida y respetada de la exhaustividad de nuestras capacidades nativas de seguridad y SD-WAN avanzadas de EdgeConnect Enterprise que conecten y proteja la red, desde el borde hasta la nube, a través de la WAN. Estas nuevas características mejoran nuestras ofertas integrales de seguridad, brindando a nuestros clientes flexibilidad y confianza cuando implementan controles de seguridad en la sucursal y en la WAN como parte de la red y transformación de la seguridad en su camino hacia SASE”.