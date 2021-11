Aruba agrega switches apilables de alto rendimiento

Estamos ayudando a las pequeñas empresas a escalar en el mundo virtual. La nueva serie de switches 1960 de Aruba expande el portafolio cableado Instant On para ofrecer compatibilidad con PoE Clase 4 y Clase 6, conectividad de enlace ascendente de 10GbE y capacidades de apilamiento junto con una gestión flexible a través de la Web local GUI o mediante la gestión de la nube.

Por Amol Mitra, vicepresidente y gerente general global de pequeñas y medianas empresas en Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise

En los últimos 18 meses, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) han experimentado un cambio notable en las demandas de sus operaciones diarias, lo que ha afectado a la tecnología de redes heredada.

Las PyMEs de industrias como retail, hospedaje, salud y centros de entrenamiento han encontrado que sus clientes, personal de TI y empleados se involucran tanto en sitio como en línea, comúnmente utilizando múltiples dispositivos en diferentes espacios, todo mediante una única red. Con una mayor dependencia de la tecnología digital, para estas organizaciones ahora es más importante que nunca adoptar una solución de red más simple e inteligente, para continuar siendo competitivas y mantener felices a los clientes.

Hoy, Aruba está anunciando la nueva serie de switches 1960, una expansión de la cartera de Aruba Instant On creada con base en las necesidades de las PyMEs. La solución de gestión unificada basada en la nube se adapta a plataformas inalámbricas y cableadas. Impacta con características nivel empresarial fáciles de usar, junto con sólidas capacidades de administración de red, y está diseñada para admitir los dispositivos de gran ancho de banda que las empresas en crecimiento necesitan para escalar sus operaciones.

Hacer más al obtener más

La serie de switches Aruba Instant On 1960 es una solución de switches apilables, avanzada y gestionada de forma inteligente, con las siguientes características clave:

Un par de modelos de 24 puertos y otro par de 48 puertos en configuraciones PoE y no PoE, y un switch de agregación de 10 Gigabit de 12 puertos (disponible en las 5 SKUs)

Los switches de acceso vienen con 2 puertos de enlace ascendente 10GBASE-T y dos 10G SFP+ para una conectividad confiable a servidores y dispositivos de almacenamiento en red

El switch de agregación viene con 12 puertos 10G Base-T y 4 puertos SFP+ que brindan conectividad 10G a servidores y dispositivos de almacenamiento en red al tiempo que ofrecen conectividad para acceder a los switches

Modelos PoE: hasta 30W de suministro de energía PoE está disponible para dispositivos PoE Clase 6, como cámaras con zoom pan-tilt

Los modelos PoE de 24 y 48 puertos vienen con un presupuesto de energía de 370W y 600W, respectivamente, para admitir los dispositivos de IoT más recientes

La serie de switches 1960 también proporciona capacidades de apilamiento: se pueden apilar hasta 4 switches 1960 juntos y administrarse a través de una única dirección IP de administración, lo que simplifica las operaciones de red. El apilamiento se puede administrar localmente o a través de la nube, lo que ofrece una mayor flexibilidad para configurar y gestionar el apilamiento con la aplicación móvil Instant On. Y como la aplicación brinda recomendaciones intuitivas para ayudar a configurar y gestionar fácilmente los miembros de la pila, no es necesario ser un experto en TI.

Lo que es aún mejor: el apilamiento administrado en la nube garantiza que las capacidades de apilamiento continuarán funcionando en modo local, incluso cuando se pierda la conexión a Internet.

Además, la serie Instant On 1960 incluye una etiqueta de equipaje que facilita la integración en la nube vía la aplicación. Los switches se pueden implementar utilizando dos modos de administración: gestión en la nube Instant On (acceso a través de la aplicación móvil y/o portal web) y en la web local GUI con UX mejorada, todo sin costo adicional.

Las pequeñas empresas, desde centros de atención médica familiares hasta micro retailers caseros con poca o ninguna experiencia en TI, ahora pueden confiar en la familia de switches Aruba Instant On 1960 para escalar sus negocios y mantenerse a la vanguardia en un entorno empresarial cada vez más dinámico e impredecible.

Las redes sólidas cubren a las pequeñas empresas: conectividad, gestión y excelentes experiencias del cliente son importantes para todos

Oficinas profesionales: Al comenzar a equipar oficinas pequeñas, los dueños de negocios enfrentan miles de decisiones que les toman tiempo. Por fortuna, han sentado las bases para el éxito con computadoras de escritorio de alto rendimiento, servidores y almacenamiento de gama alta y una red inalámbrica que puede manejar una gran cantidad de dispositivos. La serie de switches Aruba Instant On 1960 admite el apilamiento híbrido, permite que los switches de agregación se apilen con switches de acceso 1960 y conecten servidores, dispositivos de almacenamiento y dispositivos PoE distribuidos en distintos pisos.

Tiendas de retail y cafeterías: Los clientes de restaurantes y cafeterías quieren navegar por Internet, consultar el e-mail y transmitir videos mientras cenan o descansan con un café con leche. Además de ofrecer WiFi sin interrupciones en todo el sitio, estos negocios necesitan una conexión por cable confiable para alimentar cámaras y servidores de medios que conectan TV IP y señalización digital. Los switches Instant On 1960 vienen con puertos de 1G y 10G para alimentar una amplia gama de dispositivos PoE.

Clínicas de salud: Los trabajadores del sector médico de primera línea están recurriendo a la telesalud, sitios móviles y pruebas de autoservicio para atender a los pacientes, y el trabajo de TI es vital para permitir el éxito de estos servicios. Para garantizar atención y comunicaciones críticas ininterrumpidas, las clínicas de salud requieren una red confiable, capaz de admitir aplicaciones intensivas en ancho de banda, como telesalud y sitios móviles. Instant On 1960 provee compatibilidad con PoE Clase 6, que suministra energía a sensores biométricos, luces LED inteligentes y cámaras de videovigilancia CCTV. Los switches también vienen con enlaces ascendentes de 10G para aplicaciones que requieren mayor ancho de banda y resolución, como imágenes médicas.

Centros de enseñanza: Los centros de entrenamiento independientes deben lidiar continuamente con cada vez más estudiantes, y ofrecer una experiencia de aprendizaje óptima, ya sea en el aula o de forma remota. La conectividad rápida, segura y asequible es fundamental para que profesores y estudiantes accedan fácilmente a los laboratorios y las tareas en línea. Los switches Aruba Instant On 1960 brindan una conectividad perfecta a proyectores interactivos y access points con enlaces ascendentes de 10G que ofrecen conectividad de alta velocidad a los portales del campus y cursos online.

Cuando se implementa con los APs de Aruba Instant On, la serie de switches 1960 provee una solución completa de redes inalámbricas y cableadas, todo administrado de forma centralizada a través de la aplicación móvil Instant On, lo que permite a las pequeñas empresas no sólo optimizar su inversión en red hoy, sino también prepararse para el crecimiento futuro.

Desde su introducción, la misión crítica de Aruba con Instant On ha sido brindar a las pequeñas empresas las herramientas y tecnologías que les permitan dar experiencias de usuario cableadas e inalámbricas excepcionales a sus clientes, y eficiencias mejoradas a sus empleados, a través de soluciones de conectividad de clase mundial. Con Instant On, las pequeñas empresas ahora tienen la simplicidad, seguridad e inteligencia que necesitan para crecer y prosperar.