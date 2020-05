Anuncian promociones en línea Think de Lenovo

Ante la demanda creciente de computadoras personales en estos tiempos de COVID-19, Home Office y el trabajo a distancia, Lenovo promueve la línea de cómputo poderoso Think, en sus familias: All In One (AIO), Desktop y Tiny.

Estos equipos Lenovo están diseñados para todo tipo de cliente y mercado, donde se están generando oportunidades para no dejar de operar por políticas de distanciamiento social, y cumplir con los nuevos lineamientos en las organizaciones, a fin de proteger la salud de sus colaboradores, y al mismo tiempo, maximizar la productividad.

La familia All in One mejora la experiencia cuando se habla de productividad empresarial, con los últimos procesadores Intel Core y una gran memoria para realizar tareas intensivas. Sus funciones robustas de seguridad sometidas a pruebas militares y una fácil gestión, hacen que sea ideal para cualquier entorno empresarial.

Actualmente, los modelos AIO ofrecen al canal $500 pesos de bonificación en monitores, heatset P723 de regalo y hasta 50% de descuento en garantías.

Por su parte, la familia Desktop se caracteriza por incluir modelos comerciales confiables y productivos; son compactos, estables y controlables. Lenovo la define como la solución perfecta para cualquier empresa, al ser aliado de cualquier equipo de TI en las organizaciones de todos tamaños.

También en estos equipos se otorgará $500 pesos de bonificación en monitores, y hasta 50% de descuento en garantías.

Por último, la joya de la corona, la familia Tiny, resalta por ser una propuesta portable, compata y versátil, para quienes piensan en grande con una computadora de escritorio pequeña.

Resulta la elección perfecta para los administradores de TI que buscan equipos con capacidad de respuesta, seguros, que ahorren espacio y que se puedan instalar en cualquier ambiente de oficina.

En este caso, Lenovo otorga hasta 50% de descuento de garantías y $850 pesos en bonificación para monitores.

