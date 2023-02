Acer presenta la nueva Swift Go

Acer presenta los primeros modelos de su nueva línea Acer Swift Go, que se suma a la galardonada familia Swift de notebooks diseñados para los profesionales que no trabajan en un lugar fijo, creadores y estudiantes de hoy en día. Además, las nuevas Acer Swift X 14 y Acer Swift 14 se lanzaron con nuevos diseños modernos, las más recientes tecnologías de desempeño y todas las herramientas para ayudar a los usuarios a mantenerse productivos y conectados en cualquier lugar.

Los modelos Swift Go, Swift X 14 y Swift 14 destacan por sus nuevos diseños ultra portátiles increíblemente elegantes y estilizados. La integración de características bien pensadas, como los bordes angulosos y las líneas estructurales, dan como resultado un aspecto más refinado para estas notebooks, que atrae a clientes con gran movilidad que buscan un aspecto y una sensación de mayor confianza.

La línea de laptops Acer Swift también ha recibido numerosos galardones en los últimos años, y Swift Edge ha sido premiada con el premio a la innovación CES® 2023.

“Nuestras nuevas laptops Swift dan el banderazo de salida al 2023 con diseños totalmente nuevos con funciones más elevadas, modernas y ofrecen un atractivo visual impactante”, afirma James Lin, James Lin, director general de Notebooks, Negocios de Productos de TI. “Las nuevas laptops Swift no solo tienen un aspecto atractivo, sino que albergan un impresionante conjunto de las más recientes tecnologías y características, como pantallas OLED y de alta resolución, baterías de larga duración y nuevos procesadores Intel Core de 13ª generación que ofrecen un desempeño de primera clase.”

Swift Go de Acer: dos nuevos modelos delgados y ligeros con una impresionante pantalla OLED

Las nuevas Swift Go 16 (SFG16-71) y Swift Go 14 (SFG14-71) combinan las más recientes tecnologías e integran una pantalla OLED con alta frecuencia de actualización. Las laptops delgadas y ligeras presentan pantallas impresionantes que ofrecen imágenes vibrantes y fieles a la realidad con un brillo máximo de 500 nits, una gama de colores 100% DCI-P3 y la certificación VESA DisplayHDR True Black 500. Swift Go 16 cuenta con una pantalla OLED 3.2K de 16 pulgadas con una resolución de 3200×2000 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, mientras que el Swift Go 14 presenta una pantalla OLED 2.8K de 14 pulgadas con una resolución de 2880×1800 y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Las largas horas de trabajo, aprendizaje y juego son más fáciles gracias a la certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe de las laptops, la relación 16:10 optimizada para la productividad y las funciones táctiles opcionales. Los teclados retroiluminados y las touchpads OceanGlass de las laptops garantizan además una experiencia fluida y productiva al desplazarse.

Propulsadas con procesadores Intel Core™ de la serie H de 13ª generación y verificados como laptops de plataforma Intel Evo, las nuevas Swift Go 16 y Swift Go 14 ofrecen un desempeño de primera y duración de la batería de más de 9.5 horas durante todo el día. Los procesadores Intel Core de 13ª generación con VPU Intel Movidius cuentan con un motor de IA dedicado que permite una colaboración de video de primera calidad, una IA sin concesiones y una integración perfecta. Las notebooks también vienen con Intel Unison™ para que los usuarios puedan conectar fácilmente sus PC con dispositivos Android o iOS para disfrutar de una experiencia universal y fácil de usar. La nueva solución posiciona a la PC en el centro de todas las actividades y ofrece la libertad de trabajar con distintos sistemas operativos para transferir archivos, llamar, enviar mensajes y administrar notificaciones sin esfuerzo, todo en una sola pantalla.

Ambas laptops integran un sistema de doble ventilador TwinAir mejorado, conductos de calor de cobre D6 dobles y un teclado con entrada de aire que expulsa el calor para mantener temperaturas frescas, aumentando el desempeño y la confiabilidad donde quiera que vayas. Los elegantes diseños de sus chasis de aluminio de 14.9 mm están optimizados con una relación pantalla-cuerpo del 90% y biseles laterales ultra angostos. El modelo de 14 pulgadas luce unos biseles angostos de 4.15 mm y pesa menos de 1.3 kg. Los delgados marcos laterales de la versión de 16 pulgadas miden 4.2 mm y pesan alrededor de 1.6 kg.

Swift Go 16 y Swift Go 14 están listas para asumir tareas en el trabajo, la escuela y proyectos creativos. Ambos cuentan con una serie de puertos que incluyen puertos USB tipo C con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas MicroSD. Las laptops Swift Go también poseen las funciones de videoconferencia PurifiedView, que incluyen Background Blur, encuadre automático y contacto visual. Su cámara web de 1440p con reducción temporal de ruido (TNR) proporciona una respuesta de video de alta calidad incluso en condiciones de poca luz y es compatible con la tecnología PurifiedVoice de Acer con reducción de ruido de IA, lo que da como resultado imágenes y audio nítidos y claras para conferencias y clases. El Wi-Fi 6E, rápido y confiable, mantiene las laptops conectadas cuando más importa. Tanto Swift Go 16 como Swift Go 14 admiten hasta 2 TB de SSD PCIe de 4ª generación y hasta 16 GB de memoria LPDDR5.

Swift X 14 de Acer – Potente desempeño con GPUs NVIDIA GeForce RTX

Swift X 14 (SFX14-71) libera el potencial de los creadores aficionados y profesionales con su CPU avanzado y sus GPUs discreta. Los procesadores Intel Core de la serie H de 13ª generación[ 2] propulsan esta laptop premium y tiene la opción de incorporar hasta GPUs NVIDIA GeForce RTX 4050 para laptops. Estas potentes laptops están validadas por NVIDIA Studio y optimizadas con los controladores NVIDIA Studio preinstalados, lo que permite a los creadores hacer más al proporcionar un soporte óptimo cuando colaboran con otras aplicaciones creativas. Los avanzados componentes térmicos del Swift X 14 incluyen un ventilador más grande que aspira más aire para mantener en enfriamiento las partes internas, junto con el teclado de entrada de aire dedicado y los conductos de calor de cobre D6 duales. El chasis rediseñado deja espacio para una batería más grande que proporciona productividad y desempeño durante todo el día.

La magnífica pantalla OLED 2.8K de 14 pulgadas con frecuencia de actualización de fotogramas de 120 Hz resalta vívidamente el 100 % de la gama de colores DCI-P3 y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500. El brillo máximo de 500 nits y el alto contraste de la pantalla dan vida a colores e imágenes impresionantes, al tiempo que garantizan la nitidez y claridad del texto durante toda la experiencia visual. Los creadores pueden colaborar sin problemas en cualquier lugar con la cámara web FHD 1080p y Acer PurifiedView y PurifiedVoice con AI Noise Reduction. Además, los puertos más recientes, incluidos los puertos USB tipo C dual y HDMI 2.1, y un lector de tarjetas MicroSD mantienen a los creadores conectados a pantallas, impresoras y otros periféricos.

Swift 14 de Acer – Elegante diseño Premium

Con un diseño nuevo y mejorado, la más reciente Swift 14 (SF14-71T) cuenta con un delgado y ligero chasis de una sola pieza (unibody) mecanizado por CNC, envuelto en magnífico aluminio de grado aeroespacial que se presenta en opciones de colores Verde Niebla o Azul Vapor. Los bordes cortados con diamante y los materiales de doble anodizado elevan el chasis esbelto y de gran clase que mide apenas 14.95 mm (0.59 pulgadas) de grosor y pesa sólo 1.2 kg (2.64 libras). El touchpad OceanGlass complementa el estilo de primera calidad de la laptop a la vez que contribuye a la misión Earthion de Acer, ya que el touchpad similar al cristal se ha fabricado a partir de residuos plásticos procedentes de los océanos.

La laptop Swift 14 tiene buen aspecto por dentro y por fuera, ya que alberga procesadores Intel Core de la serie H de hasta 13ª generación y está verificado por Intel Evo, al tiempo que ofrece más de 9.5 horas de duración de la batería. Las notebooks también están integradas con Intel Unison, lo que permite a los usuarios colaborar a través de distintos sistemas operativos en las funciones de productividad más vitales. Las impresionantes soluciones térmicas del Swift 14 incluyen un diseño de entrada de aire que se combina con el sistema de doble ventilador TwinAir de Acer y los tubos de calor de cobre D6 para aumentar el flujo de aire que mantiene los sistemas en enfriamiento.

Acer Swift 14 ofrece dos magníficas opciones de pantalla táctil de 14 pulgadas: WQXGA (2560×1600) o WUXGA (1920×1200), ambas cubiertas con el duradero cristal antimicrobiano Corning Gorilla Glass para aumentar la durabilidad, proporcionar resistencia a los arañazos y evitar el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores[4]. Los empleados que trabajan en una modalidad híbrida, los trabajadores que trabajan vía remota y los estudiantes en movimiento disfrutarán de conferencias, clases y chats de video con la cámara web QHD de 1440p de Swift 14 con tecnología TNR, Acer PurifiedVoice y altavoces duales mejorados con Audio DTS. Los inicios de sesión de los usuarios son más sencillos sin sacrificar la seguridad con Windows Hello y el lector de huellas dactilares integrado, mientras que los dos puertos USB tipo C Thunderbolt 4 y el puerto HDMI 2.1 proporcionan una cómoda conexión a los periféricos.