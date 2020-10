Abre distribución Lenovo Data Center en CompuSoluciones

Los tiempos de crisis son de oportunidad y crecimiento en CompuSoluciones, por lo que el nuevo acuerdo de distribución con el portafolio de Lenovo Data Center Group abre la puerta a soluciones de digitalización ante COVID-19.

A partir del 1 de octubre, los socios de canal de CompuSoluciones tienen acceso a todo el portafolio de Lenovo Data Center Grupo. Así lo informaron ambas empresas en conferencia de prensa virtual esta semana.

En el anuncio estuvieron presentes Ricardo Galicia Sánchez, recién nombrado director de esta división de Lenovo. Y José Luis Cortés, director comercial del mayorista de origen Jalisciense.

El acuerdo de distribución extiende así la oferta de valor de CompuSoluciones para entregar soluciones que ayuden a las empresas a ser más productivas y competitivas, con base en los valores que los han diferenciado durante 35 años en el mercado mexicano, como integridad, confianza, lealtad, excelencia e innovación.

“De manera inmediata, ponemos a disposición del canal de CompuSoluciones la familia de producto ThinkAgile, para soluciones de hiperconvergencia en el modelo de infraestructura definida por software; y la familia ThinkSystem, con soluciones de ingeniería y software en el modelo tradicional: procesamiento, almacenamiento y redes”, detalló Ricardo Galicia.

Ambos directivos resaltaron que uno de los productos que se empujarán de manera significativa es TruScale, una solución de infraestructura como servicio (IaaS), para las organizaciones de todo tamaño que hoy tienen problemas de liquidez y proyección de presupuesto, debido al impacto de COVID-19, pues no se ata a un consumo mínimo del servicio, y se puede ajustar de acuerdo con la contracción o crecimiento del cliente.

Esta solución se basa en un modelo proactivo de consumo de energía y una consola que muestra en tiempo real la energía que se está consumiendo, para proyectar la facturación mensual, y con base en ello hacer a tiempo los ajustes necesarios.

Otro de los negocios de gran oportunidad para los canales de CompuSoluciones con Lenovo Data Center, recomiendan los voceros, es la oferta de valor Edge end to end, donde ya cuentan con un equipo especializado para apoyar los proyectos de cierre de año.

“Sin duda, hoy hay sectores que crecen y/o quieren transformar su negocio, para quienes tenemos la mejor oferta TIC con esquemas flexibles de llave en mano como TruScale con un modelo de consumo totalmente flexible, a fin de adaptarnos a las circunstancias financieras del cliente. En el caso de las soluciones Edge, las empresas telcos son clientes ideales. Mientras que para el mercado medio y alto la propuesta de infraestructura definida por software sería la recomendación, por la la simplicidad en la administración con modelos de hiperconvergencia, consolidando en una consola el procesamiento, redes, almacenamiento, ectétera”, explica el director de Lenovo Data Center Group.

Para el cuarto trimestre de este año, CompuSoluciones espera un cierre intenso de proyectos, donde el portafolio de Lenovo Data Center tendrá un papel protagónico en las soluciones de digitalización de las organizaciones ante el contexto COVID-19. De hecho, José Luis Cortés augura que lograrán crecimiento positivo en 2020, contra 2019.

“La empresa ha demostrado por más de tres décadas flexibilidad y adaptabilidad en nuestros modelos de negocio. Por ello los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para crecer de forma importante. Contamos con fortaleza financiera para cosechar lo que sembramos en los últimos años, con base en una estrategia de reestructuraciones óptimas en cada unidad de negocio, donde movíamos los recursos en células que crecían más y ahorrando en gastos de rubros no prioritarios o que ya no se requerían. No somos ajenos a las problemáticas que atraviesan hoy muchos partners y sus clientes, a quienes estamos apoyando desde diversas trincheras, pero sí podemos afirmar que CompuSoluciones está en su mejor momento.”

José Luis Cortés, para terminar, mencionó las ventajas competitivas del mayorista que hoy más que nunca hacen la diferencia en el negocio de sus canales: sus valores; flexibilidad institucional y empatía; filosofía de “cómo sí” en servicio al cliente a fin de adaptar la cadena ante cualquier situación y requerimiento de las nuevas realidades del mercado y del cliente; desarrollo empresarial para hacer de los partners mejores empresas que hacen mejores negocios; solidez financiera; política cambiaria eficaz con propuestas en pesos en todos los proyectos de dólares; créditos extendidos para tomar proyectos de cualquier de tamaño; programas y herramientas como Integrador y Vendedor consentido; plataformas SiClick de comercio electrónico y Marketplace; modelo de atención con base en Células de negocio/marca que proveen apoyo en preventa, venta, postventa (servicios profesionales con alianzas estratégicas entre el ecosistemas de canales), mkt, operaciones y consultoría; equipo demo, y desarrollo de negocio hacia la máxima especialización, con base en certificaciones en línea y presenciales.

Contacto: mortega@compusoluciones.com; móvil 55 1212 6849