ABB extiende su alianza con TCS. Tata Consultancy Services amplía su alianza de 18 años con ABB, empresa de electrificación y automatización. La colaboración tiene como objetivo modernizar las operaciones globales de hosting de ABB, simplificar su entorno de TI y fortalecer su base digital para impulsar la resiliencia y la innovación.

Como parte de este acuerdo multianual, TCS pondrá en operación el Modelo de Hosting del Futuro de ABB, una infraestructura de TI modular de próxima generación diseñada para optimizar y simplificar sistemas. Este modelo permitirá operaciones predictivas, una restauración de servicios más rápida y una garantía continua de seguridad a través de su marco Zero Ops impulsado por IA.

Esta ampliación refuerza una colaboración de confianza que ya ha brindado avances significativos para ABB. TCS ayudará a acelerar la visión Core Platform de ABB, la cual prioriza la modernización a gran escala, una mayor autoservicialización y automatización, la migración y agilidad en la nube, así como la orquestación y resiliencia.

Alec Joannou, CIO Global de ABB, señaló: “nuestra extensión de alianza con TCS fortalece la capacidad de ABB para generar valor a nuestros clientes. Al modernizar nuestras operaciones de hosting, estamos creando una base para una mayor agilidad, innovación acelerada y mayor confiabilidad en toda la organización”.

ABB busca transformar su entorno de hosting mediante tecnologías de vanguardia que impulsen la innovación y la optimización. Esta transformación tiene como propósito responder a las necesidades cambiantes del negocio con mayor flexibilidad, calidad superior y eficiencia de costos. El marco de inteligencia artificial de TCS garantizará la continuidad operativa y una prestación de servicios de excelencia en las operaciones globales de ABB, minimizando la intervención humana.

Anupam Singhal, presidente de Manufactura en TCS, comentó: “TCS ha sido un socio de confianza en el proceso de transformación de ABB durante más de 18 años. Este nuevo hito no solo reafirma nuestra colaboración duradera, sino que representa un paso decisivo hacia la reinvención del entorno de alojamiento de ABB con una arquitectura modular y preparada para el futuro.

En el centro de esta alianza existe una visión compartida: la tecnología debe tener un propósito superior, empoderar a las personas, aumentar la agilidad y promover operaciones inteligentes y responsables. Juntos emprendemos un viaje transformador para construir una plataforma central que libere niveles sin precedentes de eficiencia, autonomía e innovación para el negocio global de ABB”.

La experiencia operativa e industrial de TCS, combinada con las plataformas, seguridad y confiabilidad de ABB, creará una base sólida, resiliente y eficiente. Además, la arquitectura de servicios gestionados de TCS permitirá mayor flexibilidad para las necesidades de integración empresarial de ABB en procesos de fusiones, adquisiciones y escisiones. A través de un entorno innovador de primer nivel basado en un enfoque cloud-first y en la gobernanza basada en datos, TCS ayudará a ABB a reducir su huella de carbono.

Durante los últimos 18 años, TCS ha apoyado a ABB en iniciativas como la implementación de ERP, la migración a la nube y la consolidación de centros de datos. Este nuevo acuerdo se basará en la trayectoria de las últimas dos décadas para transformar los servicios de infraestructura de ABB y fomentar la adopción de nuevos servicios que impulsen su próxima fase de crecimiento en electrificación y automatización, permitiendo así una innovación más rápida y mayor valor empresarial.

Peter Alkema, director global de Tecnología y Plataformas de IS en ABB, afirmó: “ABB está comprometida con construir un servicio de hosting modular y escalable que impulse la agilidad y la innovación. Con TCS como nuestro socio estratégico, el Modelo de Hosting del Futuro refuerza este compromiso y garantiza la excelencia operativa”.

Esta alianza refuerza el compromiso histórico de TCS como socio tecnológico de confianza para las empresas europeas, con una presencia en la región que supera los 45 años. La compañía brinda apoyo a sus clientes en Europa mediante una sólida red de profesionales altamente calificados, distribuidos en 62 oficinas en 21 países del continente, atendiendo a más de 350 clientes.

TCS ha sido reconocida por su excelencia en satisfacción del cliente y como uno de los mejores empleadores de la región. Ha ocupado el puesto número uno en satisfacción del cliente durante 12 años consecutivos, según Whitelane Research, y ha sido nombrada Top Employer durante 13 años consecutivos por el Top Employer Institute.