50% del trabajo se puede automatizar

En el marco de su reciente evento “Business Trends 2022”, Automation Anywhere, la plataforma de automatización en la Nube número 1, reafirmó que casi 50% de todo el trabajo que hacemos se puede automatizar con la tecnología que existe hoy en día, incluso 20% de las labores de un CEO se pueden automatizar liberando tiempo de tareas repetitivas para que se centren en actividades que impulsan la innovación y el crecimiento.

Miguel Ángel Campos, Director de Automation Anywhere México, dio la bienvenida al evento donde participaron más de 100 personas de manera presencial y +1,000 online, quienes conocieron las más recientes tendencias en temas de productividad empresarial; en saber cómo la innovación aumenta la productividad de las compañías; y como la Automatización Robótica de Procesos (RPA) ayuda a las organizaciones a ser más eficientes en su estrategia de Transformación Digital en un mundo competitivo.

Campos dejó claro que la Automatización Robótica de Procesos (RPA) es una herramienta que utiliza asistentes digitales para automatizar procesos de negocio de tareas manuales repetitivas; lo que traduce en un aumento en la productividad, una mejor experiencia al cliente y empleados más felices haciendo labores de mayor valor para la empresa.

Algunos resultados en diferentes industrias:

90% de optimización en tiempo de conciliación de inventarios

Más de $1M de USD de ahorros anuales en costos operativos

Retornos de inversión superiores al 200%

Cero errores en la ejecución de procesos.

Al tomar su turno, Aymeric Ratel, Sales VP Latam, Automation Anywhere, comentó de su misión en impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano, pues “creemos que hay una mejor manera de trabajar. Nuestra labor es ayudar a cada empresa a construir una fuerza digital y tener éxito con la automatización. Esto permite que las personas y los equipos se concentren en lo que mejor saben hacer: colaborar, crear y hacer crecer los negocios.”

Ratel también dio a conocer los resultados del Informe Automation Now & Next realizado por Automation Anywhere y la firma de investigación líder Futurum Research, el cual señala que 77 % en las organizaciones aumentarán sus presupuestos de automatización hacia 2023.

El Informe muestra que hacia el 2023, los presupuestos de automatización estarán aumentando drásticamente con más del 77% en las organizaciones, indicando que subirán los presupuestos de automatización para el próximo año, esperando tener 500 o más bots implementados en 12 meses. A su vez, una cuarta parte de los encuestados aseguró estar aumentando la financiación de la automatización en al menos un 25% para acelerar su implementación.

La aplicación de la automatización ha resultado entonces fundamental para las operaciones comerciales y en ese sentido, el informe también indica que:

El 77 % de los encuestados afirman haber hecho de este tema en una prioridad para los próximos 12 meses y que han logrado un promedio de retorno de la inversión del 6.3 veces.

El 94 % de los encuestados indican también que la automatización está ayudando a abordar los problemas de la cadena de suministro.

El 61 %, está totalmente de acuerdo en que la automatización ha ayudado a abordar el tema de la escasez de personal.

El 70% de representantes de las empresas afirman que el 30% de su trabajo en todas las funciones comerciales puede ser automatizado.

El futuro de la automatización está en la Nube.

Acto seguido, Enrique Quintana, VP & DG de El Financiero, en su ponencia “La productividad empresarial en México: retos y oportunidades”, realizó una serie de reflexiones sobre la productividad de las empresas mexicanas. Quintana dejó claro que, si queremos tener empresas exitosas, necesitamos generar valor en función del número de las personas ocupadas. ¿Cómo se hace? Haciendo más eficiente la operación, donde la digitalización es una de la clave para lograrlo. Ya lo anotó un estudio reciente de McKinsey, el cual señala que la digitalización representa una oportunidad de hasta 15% de crecimiento del PIB a través de una mayor productividad y el crecimiento de nuevos negocios y del sector de TIC.

“Pero tenemos empresas que no están incorporando esta tecnología ni la inteligencia para usarla. Necesitamos iniciar ya para mejorar la productividad y competitividad de las empresas sobre todo en las pequeñas y medianas para que crezcan, y se vea reflejado en mejor productividad, competitividad y en los que trabajamos en las compañías y sus familias”, concluyó Quintana.

Panel Business Trends 2022

En el panel participaron Campos como moderador; Quintana como contextualizador; Adriana Islas, CIO de Estafeta, quien comentó sobre su experiencia en la compañía en momentos de Covid-19; y Alexandro Arias, Partner Latam Commercial Leader de Deloitte, quien motivo a proteger la información ya que la seguridad de los datos es vital para las compañías. Al término, los asistentes pudieron observar en unos stands cómo es la Automatización Inteligente.

Cabe mencionar que Automation Anywhere es reconocida por analistas como IDC, Gartner, y Forrester, como la empresa líder mundial en Automatización Inteligente; con presencia en más de 90 países, implementando más de 3.5 millones de bots implemanetados en +5,000 de las empresas más grandes a nivel mundial en todos los sectores. Y cuenta con más de 600 clientes en Latam y más de 150 en México de nivel empresarial.