5 predicciones en OT e IoT para 2024

Paessler AG da a conocer 5 predicciones en el mundo del monitoreo de IT, OT e IoT para 2024, según David Montoya, Director Global de Desarrollo de Negocios de IoT en Paessler. Las predicciones tecnológicas son esenciales para la toma de decisiones informadas en los negocios, la inversión, la educación y la sociedad en general.

Ayudan a anticipar el futuro y a prepararse para los desafíos y oportunidades que la evolución tecnológica traerá consigo. En el caso de Paessler, Montoya destacó cinco predicciones para 2024.

1.- Volver a las bases: La importancia de la infraestructura física de IT a medida que la adopción de la Nube se dispara.

Mirando hacia adelante a 2024 donde el único elemento constante y seguro es el cambio, veremos que una mayor visibilidad y niveles más altos de control en las infraestructuras de IT se volverán cada vez más importantes a medida que los clientes busquen monitorear un número creciente de sistemas. La personalización también está destinada a volverse esencial en los próximos meses a medida que la velocidad de los sucesos cambie.

En la era de la innovación tecnológica es imposible estar al día de todos los lanzamientos de nuevos productos. Por lo que necesitamos dar a las personas la capacidad de ampliar las capacidades de los productos existentes. Es importante evitar ser arrastrado por la marea de las ‘nuevas tendencias’, olvidando los fundamentos. Es cierto que las estrategias centradas en la Nube tienen sentido y son atractivas. Sin embargo, no se puede subestimar la importancia de la infraestructura física de IT. Nos conectamos a la Nube a través de un cable y una caja, por lo que la migración a la Nube hace que la infraestructura física sea aún más importante de lo que solía ser. Sin ella, no se puede hacer nada. No es suficiente observar los sistemas de IT y sus componentes de forma aislada. También es necesario prestar atención a los aspectos físicos de su entorno de IT. Así que nunca olvides tu capa de infraestructura; todo se deriva de eso.

2.- Amenazas cibernéticas: No es una estrategia de “Zero Trust” a menos que se extienda a tus productos.

Hoy en día la tecnología de la Información (IT) es uno de los sistemas nerviosos centrales de cada empresa. Con todo conectado a una red, las empresas realmente no tienen más opción que asegurar sus sistemas.

El próximo año es probable que veamos un aumento en la escala y sofisticación de los ciberataques. ¿Qué significa eso para las redes de IT? Si vas a tener una estrategia de confianza cero (zero trust) en marcha, necesitas asegurarte que los productos que decides implementar estén funcionando y rindiendo. Esto es aún más importante dado que las empresas seguirán expandiendo sus capacidades el próximo año al buscar retener talento y continuar evolucionando modelos de trabajo híbridos. A medida que la tecnología de la información se vuelve cada vez más fundamental, se generarán y procesarán más datos. Por lo tanto, las estructuras de IT, se volverán más complejas y vulnerables a las amenazas.

Por eso es importante extender la actitud de confianza cero a los productos que utilizas: ¿realmente hacen lo que dicen? Ya no es suficiente para los Gerentes de IT simplemente implementar software y confiar en él. Los entornos son cada vez más complejos y los líderes necesitarán formas de obtener una “visión general” que abarque su infraestructura heredada, sistemas en la Nube y ambiente de tecnología operativa. Con esto en su lugar, los tomadores de decisiones pueden dormir tranquilos sabiendo que están un paso adelante de los ciberdelincuentes. Saber es mejor que creer y una mayor visibilidad será la clave para la tranquilidad en un entorno cada vez más impredecible. Por eso, soy un firme creyente de que las herramientas deben ser probadas, evaluadas y demostradas, acotó Montoya.

3.- Observabilidad y cómo mejorará la experiencia del cliente.

Entraremos en territorio inexplorado el próximo año, ya que las empresas buscan expandir las capacidades empresariales con la ‘observabilidad’. La realidad es que la mayoría de los Gerentes de IT ya tendrán software de monitoreo predictivo existente. Pero la observabilidad puede agregar a esas capacidades de monitoreo predictivo existentes al permitir que los gerentes comprendan las conexiones entre sus sistemas de manera más profunda. El monitoreo nos permite examinar áreas potenciales donde podrían ocurrir problemas comunes, pero la observabilidad se enfoca en lo desconocido.

Los Gerentes de IT que pueden buscar ampliar las capacidades de los sistemas existentes incluso mientras enfrentan problemas cotidianos, permanecerán un paso adelante de la competencia. Una empresa centrada en IT es una empresa innovadora y capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades del cliente.

La transparencia será un diferenciador competitivo clave en el futuro porque ofrece una visión completa de las comunicaciones con los clientes como nunca. Un equipo de IT transparente está dispuesto a compartir información con personas no técnicas, ya que la comprenden; a su vez, estas personas pueden utilizarla para el autoservicio.

4.- Capacita a empleados de IT con IA

Es importante recordar que la tecnología IA (Inteligencia Artificial) existe para capacitar a los administradores de IT, no para reemplazar su trabajo. El administrador humano es la parte más inteligente de cualquier sistema. Si bien el software de monitoreo puede hacer sugerencias, es la experiencia del gerente la que capacitará a la tecnología, no al revés.

5.- ESG y entender exactamente qué recursos se están consumiendo

Las empresas están cada vez más sujetas a auditorías y reportes de ESG (Environmental, Social and Governance), por lo que deben poder responder a la pregunta: ¿cuál es el costo ambiental de cada proceso comercial? Los líderes querrán saber cómo examinar de manera más forense sus sistemas para lograr un equilibrio entre rendimiento y potencia funcional. El monitoreo puede ser de gran ayuda para responder a estas preguntas. Puede ayudar a las organizaciones a entender exactamente qué recursos se están consumiendo, qué beneficios se están proporcionando, así como áreas para posibles reducciones.

A través de capturas instantáneas del sistema y puntos de reforma, los Gerentes de IT pueden comprender la huella de carbono detrás de cada proceso y verificar si existen categorías adecuadas para la copia de seguridad de datos. Con el monitoreo, puede comprender realmente esas categorías y luego asegurarse de que está utilizando las métricas correctas para la medición en cada instancia, concluyó.